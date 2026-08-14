明星、音乐节与旅行博主齐聚 阿拉木图加速走向国际旅游市场

与此同时，阿拉木图正逐渐成为全球旅行内容创作者的重要取景地。通过这些创作者面向数百万粉丝的镜头，这座城市以更加丰富、多元的面貌呈现在世界面前。

国际知名时尚杂志《Vogue》将哈萨克斯坦列入全球14大最佳旅游目的地，并对阿拉木图给予特别关注。该杂志在报道中指出，阿拉木图将现代都市环境、美食文化与伊犁阿拉套山脉的壮美景色融为一体。西班牙旅游杂志《Viajar》也将阿拉木图列入全球五大依山而建的城市之一，并特别提到，从市中心出发，只需很短时间便可抵达高山滑雪场。

阿拉木图也逐渐进入韩国数百万电视观众的视野。在韩国SBS电视台热门综艺节目《我家的熊孩子》特别节目中，演员裴正南、李圣旻、金圣均和金钟秀深入体验了阿拉木图的城市文化、民族美食和丰富的旅游资源。节目播出后，进一步提升了韩国游客对阿拉木图的兴趣。

阿拉木图举办的各类大型活动，也在持续扩大这座城市的国际影响力。“Solana Fest”电音节吸引了超过2.5万名观众，Timbaland、Nicole Scherzinger、Keri Hilson、John Newman、Tyga、Busta Rhymes和Flo Rida等世界乐坛知名艺人同台献艺。“腾格里之灵”（The Spirit of Tengri）音乐节吸引了近5万名观众，传奇音乐项目Enigma的主唱安德鲁·唐纳德斯登台演出。“First Fest”音乐节吸引了7000多名宾客，比利时知名DJ“失落频率”（Lost Frequencies）担任压轴嘉宾。此外，太阳马戏团（Cirque du Soleil）的精彩演出，也成为当地一项世界级文旅活动。

与此同时，阿拉木图正逐渐成为外国电视节目青睐的拍摄地。法国真人秀节目《北京快车》（Pekin Express）向国际观众展示了这座城市；欧洲新闻台（Euronews）在《现代游牧民族》（Modern Nomads）栏目中对阿拉木图进行了介绍；西班牙电视节目《马德里人在世界各地》（Madrileños por el mundo）则从城市文化、日常生活和自然风光等多个角度展现了阿拉木图，让更多海外观众认识这座城市。

通过这一系列活动，阿拉木图正在多个国际旅游市场同时扩大影响力，并频频出现在国际电视荧幕上。

向国际市场推广阿拉木图的另一重要途径，是邀请世界各地的旅行内容创作者前来实地体验。在哈萨克斯坦博主达斯坦·穆哈迈德拉希姆的邀请下，在Instagram上拥有近1650万粉丝的知名旅行博主乔·哈塔布（@joe_hattab）和约书亚·普拉蒂耶罗（@megaamerican）专程来到阿拉木图。他们深入了解当地旅游资源，并正在为全球粉丝制作新的旅游推介内容。此外，在Instagram上拥有280多万粉丝的中国知名博主陶桃（Tao Tao）也到访了阿拉木图。

今年下半年，阿拉木图的国际级活动还将继续上演。8月份，Gorillaz、Jack White和The Offspring等知名乐队参加的“Park Live”音乐节将在当地举行；9月份，著名歌手恩里克·伊格莱西亚斯将举行个人演唱会。而备受关注的重头活动之一，则是预计将吸引至少3万名观众的YE（坎耶·韦斯特）个人演唱会。

2026年，阿拉木图进一步巩固了其在国际媒体中的地位，不仅成功吸引世界知名艺人，也逐渐成为全球旅行内容创作者青睐的热门目的地。如今的阿拉木图，不仅是承办各类国际项目的重要平台，也正逐步成长为吸引数百万潜在游客关注的独立国际旅游品牌。

值得一提的是，阿拉木图市首座日本主题花园即将进入建设阶段。根据市公共空间发展局公布的信息，项目计划于2026年8月正式开工，并于同年12月完成主体建设。