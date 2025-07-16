哈萨克斯坦汽车市场揭晓销量最低车型
（哈萨克国际通讯社讯）尽管2025年哈萨克斯坦汽车市场持续快速增长，但仍有数十种车型未能吸引消费者关注。据Finratings.kz报道，部分车型在过去五个月中仅售出一两辆。
并非所有车型销量均增长
据统计，2025年前五个月，哈萨克斯坦官方经销商共售出85,467辆新车，显示市场需求稳步增长。然而，这一成功并非所有车型均能共享。
在市场上近200种车型中，有115种车型销量不足百辆，其中33种车型销量低到可以用一只手数清。
销量低迷的车型
需求较低的车型主要包括价格昂贵、独特或技术上已过时的款式。例如，2025年1月至5月，以下车型仅售出一辆：
- MG Cyberster
- Audi RSQ8
- Audi S6
- Genesis G70SB
- Alfa Romeo Stelvio
- Alfa Romeo Giulia
- Renault Koleos
- Mercedes-Benz C-Class
以下车型仅售出两辆：
- Chevrolet Tahoe
- Chevrolet Equinox
销量低迷的原因主要归结于高昂的价格和库存有限。
部分车型仅作为库存余货销售，例如：
- Chevrolet Lacetti：2辆
- Nexia：3辆
- Hyundai Accent：3辆
- Hyundai i30：3辆
这些车型要么已停产，要么已被品牌淘汰出车型序列。
部分中国品牌、豪华车及电动车销量低迷
低销量车型中也包括部分中国品牌车型，例如：
- Bestune T77：2辆
- BYD Han（电动车）：12辆
- MG 6：23辆
- Exeed RX：34辆
- Changan CS95：37辆
- Hongqi H5：38辆
- JAC JS5：45辆
- Kaiyi E5：49辆
- MG ZS：51辆
豪华车细分市场的低销量并不令人意外。例如：
- Range Rover Velar：2辆
- Mercedes-Benz GLC Coupe：6辆
- Maserati Grecale：6辆
- BMW XM：7辆
- Porsche Taycan：13辆
对这些车型而言，这种“个性化需求”属于正常现象。
【编译：木合塔尔·木拉提】