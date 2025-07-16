哈萨克斯坦汽车市场揭晓销量最低车型

并非所有车型销量均增长

据统计，2025年前五个月，哈萨克斯坦官方经销商共售出85,467辆新车，显示市场需求稳步增长。然而，这一成功并非所有车型均能共享。

在市场上近200种车型中，有115种车型销量不足百辆，其中33种车型销量低到可以用一只手数清。

销量低迷的车型

需求较低的车型主要包括价格昂贵、独特或技术上已过时的款式。例如，2025年1月至5月，以下车型仅售出一辆：

- MG Cyberster

- Audi RSQ8

- Audi S6

- Genesis G70SB

- Alfa Romeo Stelvio

- Alfa Romeo Giulia

- Renault Koleos

- Mercedes-Benz C-Class

以下车型仅售出两辆：

- Chevrolet Tahoe

- Chevrolet Equinox

销量低迷的原因主要归结于高昂的价格和库存有限。

部分车型仅作为库存余货销售，例如：

- Chevrolet Lacetti：2辆

- Nexia：3辆

- Hyundai Accent：3辆

- Hyundai i30：3辆

这些车型要么已停产，要么已被品牌淘汰出车型序列。

部分中国品牌、豪华车及电动车销量低迷

低销量车型中也包括部分中国品牌车型，例如：

- Bestune T77：2辆

- BYD Han（电动车）：12辆

- MG 6：23辆

- Exeed RX：34辆

- Changan CS95：37辆

- Hongqi H5：38辆

- JAC JS5：45辆

- Kaiyi E5：49辆

- MG ZS：51辆

豪华车细分市场的低销量并不令人意外。例如：

- Range Rover Velar：2辆

- Mercedes-Benz GLC Coupe：6辆

- Maserati Grecale：6辆

- BMW XM：7辆

- Porsche Taycan：13辆

对这些车型而言，这种“个性化需求”属于正常现象。

【编译：木合塔尔·木拉提】