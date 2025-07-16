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    09:12, 16 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦汽车市场揭晓销量最低车型

    哈萨克国际通讯社讯）尽管2025年哈萨克斯坦汽车市场持续快速增长，但仍有数十种车型未能吸引消费者关注。据Finratings.kz报道，部分车型在过去五个月中仅售出一两辆。

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    Фото: pixabay.com

    并非所有车型销量均增长

    据统计，2025年前五个月，哈萨克斯坦官方经销商共售出85,467辆新车，显示市场需求稳步增长。然而，这一成功并非所有车型均能共享。

    在市场上近200种车型中，有115种车型销量不足百辆，其中33种车型销量低到可以用一只手数清。

    销量低迷的车型

    需求较低的车型主要包括价格昂贵、独特或技术上已过时的款式。例如，2025年1月至5月，以下车型仅售出一辆：

    - MG Cyberster
    - Audi RSQ8
    - Audi S6
    - Genesis G70SB
    - Alfa Romeo Stelvio
    - Alfa Romeo Giulia
    - Renault Koleos
    - Mercedes-Benz C-Class

    以下车型仅售出两辆：

    - Chevrolet Tahoe
    - Chevrolet Equinox

    销量低迷的原因主要归结于高昂的价格和库存有限。

    部分车型仅作为库存余货销售，例如：

    - Chevrolet Lacetti：2辆
    - Nexia：3辆
    - Hyundai Accent：3辆
    - Hyundai i30：3辆

    这些车型要么已停产，要么已被品牌淘汰出车型序列。

    部分中国品牌、豪华车及电动车销量低迷

    低销量车型中也包括部分中国品牌车型，例如：

    - Bestune T77：2辆
    - BYD Han（电动车）：12辆
    - MG 6：23辆
    - Exeed RX：34辆
    - Changan CS95：37辆
    - Hongqi H5：38辆
    - JAC JS5：45辆
    - Kaiyi E5：49辆
    - MG ZS：51辆

    豪华车细分市场的低销量并不令人意外。例如：

    - Range Rover Velar：2辆
    - Mercedes-Benz GLC Coupe：6辆
    - Maserati Grecale：6辆
    - BMW XM：7辆
    - Porsche Taycan：13辆

    对这些车型而言，这种“个性化需求”属于正常现象。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会 统计 经济 汽车工业
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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