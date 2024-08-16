托卡耶夫总统参访罗迪纳乡

总统首先参观了位于该乡的文化中心。这座占地1563平方米的文化建筑设施齐全，内设舞蹈教室、体育馆、录音棚及各类教室。文化中心为村民提供了丰富的文艺活动，其中组建了多个创意团体，并开设了多种体育课程，吸引了超过400名村民参与。

托卡耶夫总统还与“罗迪纳”农业公司的董事长伊万·绍尔会面，绍尔向总统介绍了该公司为村庄实施的多个社会项目。据悉，去年公司在履行企业社会责任的框架下，向罗迪纳乡投入了7.91亿坚戈。

此外，总统还观看了文化中心“友谊之光”艺术团体的精彩表演，并与当地居民亲切交谈。

- 很高兴能见到大家，这次专程来到这里，我早已听闻伊万·绍尔先生领导的农场在各方面都表现出色，但一直未能亲自前来了解情况。今天的参观让我看到了一个充满活力、各项工作突出的村庄，祝大家一切顺利。 - 总统说道。

视察期间，托卡耶夫总统还参观了该乡的“我们的家园”超市、“友谊”公园以及当地的学校。

Фото: Акорда

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【编译：达娜】