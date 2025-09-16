中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    17:43, 16 9月 2025 | GMT +5

    托卡耶夫考察阔克舍套“阔科莎勒根”城市改造项目

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，9月16日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对阿克莫拉州进行工作视察期间，听取了阔克舍套市“阔科莎勒根”公共空间一体化项目的进展汇报。

    Президентке Көкшетаудағы «Көк шалғын» жобасы таныстырылды
    Фото: Ақорда

    根据项目设计，阔克舍套市将把永恒之火纪念碑、光荣大道、独立广场和萨格迪耶夫大街等地标，通过统一的建筑与景观风格整合为一条独具特色的旅游线路。

    阔克舍套市市长安尼瓦尔·库姆佩克耶夫介绍说，项目实施中将对区域进行绿化，安装自动喷灌系统、旱式喷泉、景观照明和休闲长椅。作为与阔帕湖和新湖滨区相连的公共空间，这一片区将为市民和游客营造舒适宜人的环境。项目占地近7.5公顷，计划进行全面的景观美化和植被种植。

    托卡耶夫总统还听取了阔克舍套市关于“清洁哈萨克斯坦”全民生态活动的汇报。据介绍，当地已种植超过7000棵树木，预计到年底这一数字将增至11000棵。

    总统还参观了今年6月启用的新湖滨区。

    据此前报道，当天，托卡耶夫总统对阿克莫拉州进行工作视察期间，听取了该州首府阔克舍套市截至2050年发展规划报告。

    【编译：阿遥】

    阿克莫拉州 环保 总统 基础设施建设
