托卡耶夫考察阔克舍套“阔科莎勒根”城市改造项目

根据项目设计，阔克舍套市将把永恒之火纪念碑、光荣大道、独立广场和萨格迪耶夫大街等地标，通过统一的建筑与景观风格整合为一条独具特色的旅游线路。

阔克舍套市市长安尼瓦尔·库姆佩克耶夫介绍说，项目实施中将对区域进行绿化，安装自动喷灌系统、旱式喷泉、景观照明和休闲长椅。作为与阔帕湖和新湖滨区相连的公共空间，这一片区将为市民和游客营造舒适宜人的环境。项目占地近7.5公顷，计划进行全面的景观美化和植被种植。

托卡耶夫总统还听取了阔克舍套市关于“清洁哈萨克斯坦”全民生态活动的汇报。据介绍，当地已种植超过7000棵树木，预计到年底这一数字将增至11000棵。

总统还参观了今年6月启用的新湖滨区。

据此前报道，当天，托卡耶夫总统对阿克莫拉州进行工作视察期间，听取了该州首府阔克舍套市截至2050年发展规划报告。

【编译：阿遥】