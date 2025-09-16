中文
    17:26, 16 9月 2025 | GMT +5

    托卡耶夫总统听取阔克舍套市发展规划报告

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日对阿克莫拉州进行工作视察期间，听取了该州首府阔克舍套市截至2050年发展规划报告。

    总规划框架内，该市正在建设一座火力发电厂、一所区域综合医院、一所民防学院和一座多功能体育中心。此外，一个可容纳约60家工业企业的工业区正在奠基。

    此外，城市面积将增加7000公顷。总规划中的独特项目之一是将在科帕湖畔建造一座现代化的商业中心。它将包含住宅区、商业和购物中心、社会设施和公共中心。

    预计今年年底全市人口将达到50万，为居民创造舒适的居住条件，新增住房建设用地和改造项目将提供约1000万平方米的住房。

    总统还听取了阔克舍套市五年整治计划实施进展报告。

    该项目旨在将破旧房屋的居民搬迁至现代化、舒适且节能的公寓，并对公共设施网络、庭院和公共空间进行全面现代化改造。该项目由阔克舍套社会创业公司负责运营。目前，已拆除13栋老旧房屋，新建2栋九层、4栋五层公寓楼，365户家庭入住。

    计划到2029年拆除175栋老旧房屋，并在原址上建造35栋现代化住宅楼，共计3500套公寓。届时，约有1.1万人将搬入新居。

    视察期间，总统参访城市新建住房，并与居民进行了亲切的交流。

    据此前报道，托卡耶夫16日到访阿克莫拉州泽仁德县，并与农民举行了关于秋收工作进展的会议。

    【编译：小穆】

