“哈萨克斯坦-江苏”商务论坛成功举办 展现哈中两国商机

5月29日，两国工商界在南京举行了“哈萨克斯坦-江苏”商务论坛，展示各自贸易、生产和投资机遇。沙卡利耶夫在论坛上表示，哈萨克斯坦企业家再次组团访问中国，充分体现了两国经贸关系的牢固与发展潜力。

Фото: gov.kz

沙卡利耶夫指出，两国元首高度重视进一步推动全面合作的发展。在江苏省政府的支持下，双方正在扩大合作领域并实施联合项目。这一系列努力旨在实现两国领导人设定的增加贸易额和提升经贸关系水平的目标。

为了满足中国这个庞大市场的旺盛需求，哈萨克斯坦企业每年都在增加向中国出口高品质食品。哈萨克斯坦贸易和一体化部根据各地区的具体需求，按照区域化原则与中国各省开展合作。目前，正在与江苏省领导和企业积极加强合作。

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据统计，江苏省进口商品价值超过5.52亿美元，主要包括铁合金、铜和铜阴极、丙烯聚合物以及各种植物油、亚麻籽、豆类和燕麦。哈萨克斯坦生产商几乎可以成功地将所有这些商品出口到江苏。

哈萨克斯坦贸易代表处的运作将进一步促进哈国产品进入中国市场。

-我们在四川省成都市和新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市开设了QazTrade贸易代表处。QazTrade将成为哈萨克斯坦产品的整合者，并充当哈萨克斯坦生产商和中国大型企业之间的桥梁，这将使我们的出口商更容易进入这个庞大的市场。-沙卡利耶夫表示。

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【编译：阿遥】