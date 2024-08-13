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    12:12, 13 八月份 2024 | GMT +6

    萨姆鲁克-卡兹纳推出新举措支持本土生产商，采购量大增72%

    Алматы
    Фото: gov.kz

    哈萨克国际通讯社讯）在13日举行的政府会议上，萨姆鲁克-卡泽纳股份公司董事会主席努尔兰·贾克波夫汇报了公司在采购过程中支持本土生产商的各项新举措。

    根据总理的指示，今年4月起推出了一系列新的支持本土生产商的措施，其中包括为公司领导层设定关键绩效指标（KPI），这些指标涉及采购商品和服务的本土价值比例以及对外购销合同。

    此外，还引入了对供应商进行监控的机制，以确保他们在提供商品和服务时能够维持一定比例的本土化成分。

    在过去半年的时间里，萨姆鲁克-卡泽纳股份公司在新生产项目创建计划的框架下，与本土生产商签订了155份对外购销协议，总价值达1070亿坚戈，与去年相比增长了7.5倍。

    此外，公司还在审议总金额达1820亿坚戈的24个新项目。这些项目涵盖了多个高科技生产领域，例如在突厥斯坦州建设年产80万吨的硫酸工厂、自动化商业和技术电能计量系统及远程控制设备的生产，以及气体压缩机、燃气轮机驱动器和中央泵等设备的生产。

    为了进一步促进本土经济发展，萨姆鲁克-卡泽纳公司还为企业制定了增加薪资、创造就业岗位、从哈萨克斯坦公司采购原材料和配件等对等义务。

    自2024年初以来，萨姆鲁克-卡泽纳公司与本土生产商签订了6895亿坚戈的供货合同，其中3960亿坚戈的66份合同为长期合同。与去年同期相比，公司对本土生产商的采购量增长了72%。

    【编译：达娜】

    标签:
    萨姆鲁克-卡泽纳基金 哈萨克斯坦制造 政府 经济
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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