哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席欧亚经济论坛并发表讲话

总统在讲话中指出，论坛已成为围绕一体化联盟工作的核心议题开展深入对话的重要平台。他强调：“在迈入新发展阶段之际，欧亚经济联盟已作为欧亚地区最具影响力的联合体之一，占据了应有的位置。成员国的整体经济潜力达2.6万亿美元，去年成员国间贸易额达到980亿美元，几乎是2015年的两倍。成员国的GDP总量已连续第二年高于全球平均增速。联盟的国际声誉持续提升，正日益成为全球经济体系的重要一员。我们认为，欧亚经济联盟的未来发展应坚持平等、共赢与务实原则，更好服务于各成员国的经济利益。一体化进程并非总能自动带来预期成果，因此各方需要相互妥协、携手合作。”

在回答论坛主持人关于欧亚经济联盟成员国间贸易数字化发展前景的提问时，总统表示，当前形势下推动经济发展需要采取新的策略，而数字技术在其中发挥着关键作用。

“数字化与人工智能是我们国家政策的优先方向。电子商务、数字文件流转、自动化管理系统和物流已成为联盟国家经济不可或缺的组成部分，有助于降低成本、加快商品流通、简化企业进入统一市场的流程。全球数字化浪潮正在推动世界迅速变革、技术不断进步，而我们正身处这一进程的中心。其中，人工智能尤为引人关注，它不仅提升了生产力，更在深刻改变经济运行逻辑，乃至国家治理与社会结构。目前，人工智能已广泛应用于通信、交通、能源、制造、医疗和教育等诸多领域。”

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他指出，人工智能也带来一些负面影响：“例如，学生正在使用ChatGPT，一些政客也用它来撰写演讲稿。但我认为，这些只是数字化和人工智能带来的副作用。根据预测，到2030年，数字化与人工智能将在全球范围内带来超过15万亿美元的经济增量，同时将替代近3亿个工作岗位，并催生全新职业类型。”

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托卡耶夫总统指出，全球人工智能领域的竞争日益激烈，欧亚经济联盟不应落后于全球发展潮流。“当前正是我们在新兴数字秩序中确立地位的关键时刻，必须抓住机遇。当然，人工智能作为一场技术革命，也伴随着风险，例如技术获取的不平等、传统岗位的流失、数字主权的受限以及对全球数字垄断的依赖等问题。发展水平较高的少数国家有可能引领变革，而其他国家则被远远甩在后面。因此，我认为，欧亚经济联盟应当处于这一进程的前沿，至少不应落于人后。”

他在讲话中提议，哈萨克斯坦将在担任明年欧亚经济最高理事会主席国期间，将人工智能发展设为一次会议的主题。

托卡耶夫总统还介绍了哈萨克斯坦在强化战略领域能力方面所采取的具体举措。

“我们正在持续推进国家数字基础设施建设，不久后将启用一台高性能超级计算机，用于科研模拟、大数据处理和复杂工程问题求解。此外，我们已设立人工智能发展委员会，并计划出台相关行业立法，这些措施旨在为我国人工智能应用奠定坚实的制度基础。”

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他强调，哈萨克斯坦高度重视与国际高校和科研中心的合作，积极构建学术生态系统，培养新一代高素质人才。托卡耶夫总统对俄罗斯方面支持在哈开设莫斯科工程物理学院分校表示感谢。

“今年，我们将在阿斯塔纳设立Alem.AI国际人工智能中心。同时，我们已启动创建CryptoCity实验区的工作，旨在打造全球加密资产领域的专家聚集中心。该试点项目将测试有关数字资产使用的法律和技术解决方案。总体来看，哈萨克斯坦始终保持开放，欢迎联盟各国共同建设创新集群、科技园和创业孵化器。这些平台上的科技成果未来完全可能转化为成功的商业项目。”

托卡耶夫总统认为，先进数字技术能够为联盟成员国间的经贸合作注入新的活力。

“我们在这方面拥有巨大潜力，相关战略文件已制定，经验丰富，目标明确。关键在于成员国之间加强协作，以务实态度迅速行动。如果我们制定系统性和果敢的政策，在欧亚地区加强协调合作，就能将人工智能打造为提升经济全球竞争力的持续增长引擎。哈萨克斯坦愿与各方一道，继续致力于深化经济一体化，建设一个高效、开放、繁荣的欧亚经济联盟。”总统最后表示。