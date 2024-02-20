亚洲室内田径锦标赛谢幕 哈萨克斯坦队表现抢眼

在比赛的最后一天，哈萨克斯坦队在男女4x400米接力赛中均获得冠军。男子4x400米接力队的阵容包括安德烈·索科洛夫、埃勒诺尔·穆黑特迪诺夫、叶菲姆·塔拉索夫和维亚切斯拉夫·泽姆斯；而女子4x400米接力队的成员则包括阿黛莉娜·泽姆斯、安娜·舒米洛、玛丽亚·舒瓦洛娃和克里斯蒂娜·孔德拉绍娃。此前，伊丽莎白·马特维耶娃（跳高）和达维德·叶夫列莫夫（60米栏）也为哈萨克斯坦队贡献了金牌。

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哈萨克斯坦队的银牌成绩包括伊万·伊万诺夫（铅球）和奥丽加·萨福诺娃（60米）。

此外，哈萨克斯坦队还收获了多位铜牌得主，包括阿雅娜·博拉特别克克兹（1500米）、玛丽亚·叶夫列莫娃（三级跳远）、阿克巴艳·努尔玛梅特（800米）、阿丽娜·奇斯佳科娃（全能）、叶菲姆·塔拉索夫（400米）和马克西姆·弗罗洛夫斯基（3000米）。

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本届亚室内田径锦标赛共有29名哈萨克斯坦运动员参与角逐，为国争光。

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2023年亚洲室内田径锦标赛在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。哈萨克斯坦队当时以6金3银3铜的成绩位列奖牌榜第二位。

【编译：阿遥】