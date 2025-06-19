哈萨克斯坦孕产妇死亡率降至历史最低水平

她指出，孕产妇和儿童死亡率是衡量一国妇幼医疗服务质量的关键指标。在1990年至2015年间，哈萨克斯坦如期实现了联合国千年发展目标。而在2015年至2024年期间，又提前完成了联合国关于降低孕产妇、儿童及新生儿死亡率的可持续发展目标。

—过去三年，全国人口增长了310万。目前，哈萨克斯坦总人口已超过2000万，其中育龄妇女达480万。过去十年，儿童人数从500万增至680万。这意味着我国每三位公民中就有一位是儿童。每年约有36万名孕妇登记建档，全年新生儿数量约为37万名。-她介绍道。

叶姆别尔艮诺娃还表示，哈萨克斯坦99%的孕妇都能接受产前监测和咨询服务，近年来，产前筛查覆盖率提升了8个百分点，达到90%。

她指出，去年哈萨克斯坦首次启动胎儿医学项目，为55名胎儿进行了宫内手术，挽救了86个胎儿的生命。今年，毕业的儿科实习医生人数已比往年增加两倍。

—我们计划在14个新设儿科专业方向培养住院医师，其中包括儿童心脏病学、过敏学、免疫学、神经病学等。卫生部还决定通过设立儿科病房，将儿童医疗服务集中整合至初级医疗保健体系之中。-她补充道。

据此前报道，哈萨克斯坦卫生部推出了一项旨在保障年轻女性生育健康和提升育龄女性身体健康的“母亲健康”规划。该规划包含八项措施，旨在为女性提供更全面的健康支持。

【编译：阿遥】