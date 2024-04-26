加沙: 热浪给拉法带来了新的苦难和疾病风险

目前，约120万人在加沙最南端的拉法市内搭建的帐篷中避难，在以色列威胁即将对拉法市发起全面进攻之时，他们无处可以躲避。

联合国援助巴勒斯坦难民的专门机构“近东救济工程处”在社交媒体发文时引用一位叫做拉德万的避难者的话说：“这就像住在温室里，没有人能够忍受。”

拉德万说，气温目前在40摄氏度左右徘徊，但人们知道，一旦夏天到来，情况将变得更加糟糕，气温将会达到“50摄氏度或60摄氏度”。目前，他和八名家庭成员住在一个帐篷里。

拉德万说，拉法的清洁水仍然稀缺，排长队是每天的“家常便饭”。一切都同排队联系在一起，一切都是流离失所中的煎熬。”

拒绝准入

联合国援助小组报告称，周三“由于以色列军队因部队调动关闭了两条道路上的检查站，人道援助队伍无法前往加沙北部。

联合国人道协调厅指出，近东救济工程处和联合国儿童基金会的一个联合小分队周二到达了加沙北部的贾巴利亚市，提供了医疗和净水援助服务。

临时诊所

近东救济工程处还报告说，在遭到破坏的汗尤尼斯市的马瓦西地区，他们成功地将一个托儿所改造成了一个正常运转的卫生设施。

该诊所每天接待约2000人，提供慢性病护理、妇幼保健、牙科服务和心理咨询等服务。

该诊所主任哈努达医生说：“随着夏季的到来，缺水和过度拥挤带来的困难增加，导致传染病、皮肤过敏、虱子和其他疾病的传播。”

恶劣条件

在纽约举行的联合国每日例行新闻发布会上，当被问及以色列入侵拉法以消灭哈马斯武装的计划时，发言人杜加里克表示，地面行动将是“一场人道主义灾难”。

他说：“我们不会参与任何强迫民众流离失所的行动。”

当被问及气温上升的情况时，他说“情况已经很糟糕了。整个固体废物处理系统基本上已经崩溃，对人们的健康造成了难以想象的卫生影响。”