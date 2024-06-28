别克帖诺夫视察拜科努尔市 参观巴伊铁列克火箭发射综合体

哈萨克斯坦正在利用拜科努尔航天发射场的“质子-M”火箭发射综合体基础设施，建设新的航天火箭发射综合体，用于发射新型“联盟-5”运载火箭。自俄罗斯2018年退租后，该设施一直由哈方运营。该项目计划于2028年5月完工，首批飞行试验计划于2025年启动。建成后的发射综合体每年可执行6到8次火箭发射任务。

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别克帖诺夫参观了总装测试综合体和与火箭尺寸相匹配的运输装置。巴伊铁列克火箭发射综合体股份公司董事会主席阿伊登·阿伊姆别托夫汇报了综合体现代化改造及运载火箭系统检测阶段的情况，并介绍了项目专家的培训工作。

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别克帖诺夫表示，巴伊铁列克火箭发射综合体是哈萨克斯坦和俄罗斯在后苏联时代最大的航天合作项目，受到了两国元首的高度关注。今年，该项目已获得147亿坚戈的资金支持，剩余部分资金的拨款问题将进一步讨论。别克帖诺夫强调，航天器使用环保型运载火箭成功发射离不开哈俄两国专家的密切合作。

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哈萨克斯坦总统驻拜科努尔综合体特别代表海拉特·努尔泰向别克帖诺夫汇报了拜科努尔市的发展规划。目前，该市70%的人口为哈萨克斯坦公民。由于自然增长和人口迁移，人口数量呈积极增长态势。为应对城市快速发展，正在实施一系列经济社会、基础设施和住房事业发展项目。兴建了一所可容纳600名学生的学校。去年新建的两所幼儿园已使入园难问题得到缓解，幼儿入园率翻了一番。

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根据拜科努尔综合体供气协议，拜科努尔市所有多公寓住宅楼均进行了气化。此外，供水和污水处理网络不再租赁，已转入本地公共所有。正在考虑引入数字工具以简化进入拜科努尔综合设施的流程。

【编译：阿遥】