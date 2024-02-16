涉嫌虚假指认拜登受贿 FBI线人遭刑控

据报道，牵头调查亨特海外商务往来的司法部特别检察官戴维·韦斯15日宣布已刑事起诉斯米尔诺夫，称其受控作“虚假陈述”和“捏造不实记录”。

一联邦大陪审团14日向加利福尼亚州一联邦法院递交的起诉书显示，斯米尔诺夫2020年6月首次向FBI汇报，称乌克兰能源巨头布里斯马控股公司高管2015年或2016年向拜登和时任布里斯马董事的亨特各行贿500万美元，以便让亨特“通过其父解决全部那些问题”。一名高管称，布里斯马聘请亨特的原因就是“通过其父保护我们免受各种问题”困扰。

亨特2014年至2019年任布里斯马董事，与民主党人拜登任副总统的时间段部分重合。起诉书称，斯米尔诺夫所言布里斯马寻求拜登父子解决的问题是乌时任总检察长维克托·绍金对这家能源巨头的刑事调查。

按美媒先前说法，拜登确曾要求乌时任总统彼得罗·波罗申科解职绍金，但并非共和党人所指，旨在让亨特和布里斯马免受调查，而是当时美国及其他西方国家政府认为绍金无力打击腐败。

起诉书称，斯米尔诺夫只与布里斯马高管保持定期常规会晤，且始于2017年，当时拜登已去职。2020年，斯米尔诺夫对当时竞选总统的拜登“表达偏见”，随后向FBI提供拜登受贿的线报。他2023年9月又向FBI重复了有关拜登受贿的一些说辞。

综合多家外媒报道，斯米尔诺夫43岁，是美国永久居民，至少已充任FBI线人10年。他14日从海外飞抵内华达州拉斯维加斯一座机场时被捕，15日短暂现身法庭，未就其所受指控明确是否认罪。