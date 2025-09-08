托卡耶夫总统谈阿拉套城 强调打造区域首个全面数字化城市

总统强调，下一步应为阿拉套城 建立坚实的制度基础：

- 必须在十天内起草一项总统令，赋予该市特殊法律地位，并使其直接隶属于政府。随后不超过半年时间，应通过一部单独法律，文件中需明确阿拉套城的管理模式、财政模式及其他关键问题。

托卡耶夫特别指出，赋予阿拉套城特殊法律地位并不是一种额外特权，而是确保该项目不流于形式、能够真正落地实施的必要手段和工具。

总统还表示，阿拉套城必须成为该地区首个全面数字化的城市：

- 这里应当引入各种创新举措，从应用智慧城市（Smart City）技术，到实现商品和服务的加密货币支付。该城市将展现哈萨克斯坦的未来形象，应当兼具科技发展与宜居环境的有机融合。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，可引入外国公司参与管理经济特区，以提升其效率。

【编译：达娜】