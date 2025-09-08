托卡耶夫：可引入外国公司管理经济特区以提升投资吸引力

他指出：

“在吸引地区投资方面，经济特区发挥着关键作用。然而，目前许多特区的运行状况并不理想，相关问题已多次被提及。政府需深入分析，采取根本性措施提升经济特区的效率。管理经济特区时，可引入私营企业，必要时甚至可吸引外国公司。社会创业公司应成为推动地区经济增长的动力，但目前许多公司仅限于管理公共资产或实施次要项目，对地区经济的贡献有限。”

托卡耶夫强调，政府必须将这些公司转变为真正的区域发展机构。他表示，吸引投资不仅是中央行政机构的责任，地方政府也应积极参与，形成合力。应明确地方行政长官对地区投资环境的直接责任。战略规划与改革署需引入地区投资吸引力指数，必要时可邀请独立专家参与评估。

总统还指出：

“当前最紧迫的问题是高通胀正在侵蚀经济指标和民众收入。这是一个全球性难题，没有现成的解决方案，但在我们国家尤为突出。我们必须摆脱这一宏观经济困境。”

他进一步表示，这些问题并非一朝一夕形成，解决之道需借鉴全球先进经验，即使采取一些不受欢迎的措施，也要勇于承担责任。

托卡耶夫强调：“政府与国家银行应作为一个整体团队，围绕国家目标协同工作。现在不是各自为政的时候。”

在谈及新投资周期时，托卡耶夫指出，成功启动这一阶段至关重要。

他指示：“政府需与国家银行合作制定计划，吸引高达10亿美元的投资进入高科技产业。二线银行应积极向实体经济注资，这一问题在社会上已讨论多年，必须尽快付诸行动。”

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

【编译：木合塔尔·木拉提】