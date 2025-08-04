哈萨克斯坦宇航员塔勒哈特·穆萨巴耶夫离世 国家元首致唁电

托卡耶夫在唁电中写道：

“塔勒哈特·阿曼格勒德吾勒是一位征服太空三次的英雄，多次出舱太空，以卓越功勋将祖国名扬世界。他倾尽全力推动国内航天事业发展，辛勤耕耘。作为参议院议员和社会活动家，他发起了多项公益事业。以其专业素养和受人尊敬的品格，他赢得了人民的崇敬。塔勒哈特·阿曼格勒德吾勒的光辉形象将永存人民心中。愿他安息，灵魂归于天堂。”

塔勒哈特·穆萨巴耶夫是首位在开放宇宙空间工作的哈萨克斯坦宇航员，曾三次搭乘“联盟-TM”飞船遨游太空：

1994年6月1日至11月4日（127天），他首次作为“联盟-TM”飞船的机载工程师上太空，两次出舱（共11小时06分钟），完成两项哈萨克斯坦科研项目； 1998年1月29日至8月25日（208天），他指挥“联盟-TM-27”及“和平号”飞船，五次出舱（共30小时08分钟），执行三项科研任务； 2001年4月28日至6月6日，他率领首支国际空间站探险队，完成四项科研项目。

在太空，他累计在开放宇宙中工作41小时21分钟。

曾与他共事的宇航员尤里·马连琴科回忆，飞越哈萨克斯坦上空时，穆萨巴耶夫激动地喊道：

“我们飞越哈萨克斯坦！我的哈萨克斯坦！”

他们从太空欣赏到连绵的阿尔泰山脉和巴尔喀什湖的美景，感慨万千。

作为爱国者，他多次携带《古兰经》、国旗、故土土壤升空，表达对祖国和土地的深情。

穆萨巴耶夫曾在哈萨克斯坦国家飞机运动队及拉脱维亚体操队参赛，荣获苏联体操和飞机运动冠军，获“苏联体育大师”称号。

他曾获“哈萨克斯坦人民英雄”“哈萨克斯坦宇航飞行员”称号、“祖国”勋章、“雪豹”一级勋章、“阿斯塔纳”奖章，以及俄罗斯“英雄”称号、“民族友谊”勋章、二三等“为祖国服务”勋章、NASA“太空飞行”奖章和奥地利共和国勋章。

【编译：木合塔尔·木拉提】