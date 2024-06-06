卡顿-卡拉盖景区入选英国《Wanderlust》“绿色旅游清单”

（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克旅游国营公司（Kazakh Tourism）推荐，哈萨克斯坦旅游胜地卡顿-卡拉盖景区被英国旅游杂志《Wanderlust》列入“绿色旅游清单”（Travel Green List）。

据旅游和体育部新闻处消息，在亚洲，该清单还包括日本文化教育中心、新加坡废弃铁路改造的人造休闲区以及哈萨克斯坦乡村旅游发展项目，旨在表彰这些项目在可持续旅游方面的卓越举措。

-哈萨克斯坦东部的卡顿-卡拉盖县以广阔的草原、山脉和森林而闻名。尽管该县拥有哈国最大的国家公园和约275种鸟类，然而在5年前，48个乡村社区却缺乏就业机会，游客稀少。自本世纪初以来，该县居民数量减少了一半，许多居民为寻找工作而离开家乡前往城市。-《Wanderlust》杂志的编辑部写道。

编辑部特别赞扬了2019年成立的乡村可持续发展基金。该基金旨在改善包括卡顿-卡拉盖在内的三个偏远地区的居民生活质量。基金会实施了一系列举措，包括培训酒店经营者、开设酒店管理学校、支持旅游路径建设、安装道路指示牌和资助旅游信息中心等。这些项目促进了该地区可持续旅游社区的建立，并改善了游客观光体验。

值得一提的是，在2024年柏林国际旅游展期间，卡顿-卡拉盖景区可持续发展公共基金入选“100佳可持续旅游目的地”名单，并荣获“繁荣社区”奖项。

【编译：阿遥】