独立至今 哈国共有多少位国防部长？

哈萨克斯坦独立后的第一位国防部长，是人民英雄、苏联英雄荣誉获得者，上将萨赫达特·努尔马甘别托夫。

这位二战英雄1924年5月25日出生于阿克莫拉州恩贝克村。 1942年，他应征入伍，曾参加过白俄罗斯第一方面军，以及后来在北高加索、乌克兰、摩尔达维亚、波兰和德国境内的战斗。随着战争的持续，他的军衔不断提升，并指挥第5军一个步兵营。 1945年2月27日，他因英勇执行战斗任务，突破敌人在波兰境内的防御工事，被授予“苏联英雄”称号。柏林战役期间，他参与了对希特勒总理府的最终打击。

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1946年，努尔马甘别托夫完成了在莫斯科伏龙芝军事学院的进修，成为中亚突厥斯坦军区的一名团长。

在后来的岁月里，他陆续担任哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国民防参谋长、中亚军区副司令、南方集团军第一副司令等多个职务。 1971年至1994年多次当选哈萨克斯坦最高委员会代表。自1989年以来，他一直担任哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国战争和劳动退伍军人委员会主席、哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国最高苏维埃退伍军人和武装部队残疾人委员会主席。并于1991年成为，他当选为哈萨克斯坦共和国国防委员会主席。

1992 年 5 月 7 日，努尔马甘贝托夫被任命为独立的哈萨克斯坦共和国的首任国防部长，并全权负责建立独立哈萨克斯坦武装力量的任务。

- 拥有丰富军事知识和经验的萨赫达特•霍扎赫梅特吾勒在独立最初的几年间，为哈萨克斯坦武装力量的建立和完善作出了重要的贡献，特别是在制定各类军事理论、法律文件、防御学说和军事基础方面，为军队未来的良好发展奠定了坚实基础。从专业的角度来看，他使我国的武装部队具备了值得竞争的素质。无论是在战争年代，还是在和平时期，他都证明了自己是一位才华横溢的指挥官，他所做的的伟大事迹几代人不会忘记。- 军事记者萨帕尔加利·扎吉帕罗夫回忆道。

努尔马甘贝托夫担任国防部长直至 1995 年 10 月，随后以陆军上将军衔退役，并成为总统的顾问。

1994 年 5 月 23 日，努尔马甘贝托夫被授予人民英雄称号和一等“金星”勋章。此外，他还被授予阿拉木图、阿斯塔纳、顿涅茨克（乌克兰）、阿克莫拉等城市的荣誉公民称号。

这位著名的英雄于2013年在阿拉木图去世，享年90岁。根据政府决议，阿斯塔纳“青年近卫军”学校以努尔马甘贝托夫上将的名字命名。今年四月，第一级“勇气”勋章以萨加达·努尔马甘贝托夫的名字命名。

第二任国防部长是1995 年至 1996 年期间仅短暂任职一年的阿利别克·哈米特吾勒·卡斯莫夫上将。

卡斯莫夫上将1954年9月18日出生于阿拉木图，毕业于阿拉木图高等军事指挥学校和莫斯科伏龙芝军事学院。 1975年至1982年，在加里宁格勒地区历任坦克师排、连长、副营长，1985年至1992年间，历任外高加索军区参谋长、副司令员、高级军官、副处长、处长等职务。

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1992年8月起，卡斯莫夫上将任独立后的哈萨克斯坦国防部副总参谋长；1992年11月起担任国防部第一副部长、武装部队总参谋长；1995年至1996年任哈萨克斯坦共和国国防部长。

飞行员、上将穆赫塔尔·卡帕什吾勒·阿勒腾巴耶夫曾两度被任命为国防部长，也是所有国防部长当中任期最长的一位。

1945年12月10日出生于卡拉干达，毕业于克拉斯诺达尔地区阿尔马维尔的防空高等军事飞行员学校（1977 年）和朱可夫防空军事学院（1985 年）。

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苏联时代，他曾在防空部队各级别任职，最高职务是防空师师长。哈萨克斯坦共和国独立后，他于1992年任防空部队司令、国防部副部长，1993年任哈萨克斯坦共和国空军司令，1996年任哈萨克斯坦共和国国防部长。1999年，他被解职并调任哈萨克斯坦共和国武装部队防空部队司令。后来，2001年，他再次被任命为国防部长。

在阿勒腾巴耶夫任职期间，哈萨克斯坦成立了防空部队（1998年），进行了防空改革，并启用了新机场。在2001年至2007年的第二次获任后，他领导了对空军和陆军航空部队的大规模军事整备，采购更新了大量军事装备。

也是在其任期当中，哈萨克斯坦军队开始参加联合国维和行动。

1999年至2001年间，哈萨克斯坦国防部长是上将萨特·贝辛拜吾勒·托克帕克巴耶夫。他于1939年出生于阿拉木图，1963年毕业于哈萨克斯坦国立基洛夫大学法学院，1971年毕业于苏联高级外交学院。

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苏联时期，他曾在苏联内务部工作。独立后，他从1992年起历任安全部门多项重要职务，并于1999年10月起任哈萨克斯坦共和国国防部长。其任内军事部门的经费增加，并第二次通过了军事学说。此外，国际军事演习首次在哈萨克斯坦举行。

达尼亚勒•阿赫梅托夫于2007年至2009年担任国防部长。他是哈萨克斯坦独立以来首位担任国防部长的文职官员，此前，即1993年至1997年他是巴甫洛达尔州的州长，1997年至1999年担任担任北哈州州长，1999-2001年担任副总理、第一副总理，2003-2007年担任总理和安全委员会委员。

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在其任期内，为军事人员制定了新的住房计划。同时，也发生了军事仓库爆炸和军事机构贪腐案件等情况。

2009年，曾担任驻俄大使的阿德勒别克·贾克斯勒别科夫成为了第二位文职国防部长。他在国防部工作了5年，直到2014年，是执掌时间较长的部长之一。

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在他的领导下，哈萨克斯坦共和国国防部与其他国家开展了军事技术合作。例如，“欧洲直升机哈萨克斯坦工程公司”工厂（2011年）， “哈萨克斯坦航空工业”有限责任公司（2012年），独联体国家独一无二的哈萨克斯坦-土耳其联合工厂“哈萨克斯坦ASELSAN工程公司”（2013年）等一系列军工企业在哈萨克斯坦被建立了起来。

哈萨克斯坦国防部长当中，赛力克·阿赫梅托夫是履职时间较短的一位，只领导国防部7个月后便辞去了职务。赛力克·阿赫梅托夫也是一名文职官员，在被任命为国防部长之前，曾历任市长、州长、交通和通讯部部长、副总理、第一副总理、总理等职务。

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赛力克•阿赫梅托夫后被指控犯有贪污浪费委托财产、非法参与商业活动、滥用职权、妨碍合法商业活动等罪行，于2015年被判处10年有期徒刑，后与2016年获得2年减刑，刑期改为8年，于2021 年 9 月 20 日出狱。

哈萨克斯坦的第九任国防部长是2014年至2016年履职的伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫。

塔斯马哈穆别托夫1956年12月9日出生于古里耶夫州马坎贝特区诺沃博加特村，1979年毕业于乌拉尔普希金师范学院自然科学和地理学系。

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他曾是一名地理和生物学科教师，从政后，表现出了丰富的政治和外交能力，很快在政坛中崭露头角。作为文职官员，在担任国防部长后，也表现出了在军事领域的领导力。

其任期内（2015年），哈萨克斯坦共和国武装部队历史上首次装备了Su-30SM战斗机、新型Mi-171Sh运输战斗直升机、新型S-295军用运输机。

同时，哈萨克斯坦武装力量各级别引入了非例行的突击检查制度，强化了对军事单位的不定期监督检查。通过这一制度，武装力量得以不断评估受检部队的战备状态，查找存在的问题，为指挥员和全体人员执行指定任务积累经验。

2015年，哈萨克斯坦共和国武装部队举行了哈萨克斯坦军队历史上规模最大的纪念卫国战争70周年阅兵。同年，哈萨克斯坦历史上第一座军事历史博物馆在阿斯塔纳开幕。博物馆藏品珍稀而独特，展示了哈萨克人民从古至今的军事历史和文化纪念碑。 2016年，国际陆军运动会首次在哈萨克斯坦境内举行。

目前，塔斯马哈穆别托夫担任集体安全条约组织秘书长职务。

在经历了多位文职国防部长之后，2016年至2018年的国防部长是陆军上将萨肯·扎苏扎科夫。

扎苏扎科夫1957年10月25日出生于南哈州，与 1978年毕业于阿拉木图高等军事指挥学校。 1981-83年，他在传奇哈萨克族指挥官“黑少校”鲍里斯·克里姆巴耶夫的指挥下参加了阿富汗战争。 1987-1990 他曾是伏龙芝军事学院的进修，并于1996年毕业于俄罗斯联邦总参谋部军事学院。作为一名军人，他经历过从中尉到将军的各个级别。

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在扎苏扎科夫上将担任国防部长期间，创建了“青年士兵”俱乐部，并在学校中开设了分支机构，开展青少年军事爱国主义教育。这位国防部长还在议会中公开为军队口粮公开招标相关问题发声。

2019年，扎苏扎科夫上将因对阿尔斯市军火库爆炸事件导致的严重人员伤亡负有责任，而被从军队中除役。但其军衔、国家奖励和养老金等均得到保留。

中将努尔兰·叶尔梅克巴耶夫2018年至2021年担任哈萨克斯坦共和国国防部长。

叶尔梅克巴耶夫1963年1月1日出生于南哈州。 1986年以优异成绩毕业于苏联国防部红旗军事学院军官专业，熟练掌握中文和英文。在成为国防部长之前，他曾在驻安哥拉、中国、奥地利和新加坡的机构担任过多个职务，并担任过哈萨克斯坦共和国宗教事务和民间社会部长。

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在其担任国防部长期间，哈萨克斯坦经历了总统和武装力量最高统帅的变更——2019年，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫成为即努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫之后的第二位总统和武装力量最高统帅。同年，阿尔斯市军火库发生爆炸事故，导致3人死亡，多人受伤。

2020 年，新冠肺炎 (COVID-19) 大流行开始席卷全世界。一年内，超过13000名武装部队军人参与了抗击新冠病毒的战斗，负责公共场所的消毒、检查站执勤和巡逻等。有超过2000名军人在大流行期间感染了冠状病毒。

2021年8月26日，江布尔州拜扎克区的一处军事驻地内用于存放工程用途弹药的仓库发生火灾。不明原因的火灾导致这些弹药发生了6次爆炸。爆炸事故共造成17人死亡。8月31日，叶尔梅克巴耶夫引咎辞职。2023 年叶尔梅克巴耶夫被任命为上海合作组织副秘书长。

2021年8月31日，穆拉特·卡热拜吾勒·别克塔诺夫被任命为国防部长，后因在2022年“一月事件”中涉嫌严重失职、滥用权力被去职，后被判处有期徒刑12年。

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2023年1月5日哈萨克斯坦总检察长表示，调查认为，别克塔诺夫在1月的暴乱期间发出了明显的非法命令，使得军事战略设施失去保护。前国防部长没有采取措施恢复国家宪法秩序。因此，别克塔诺夫被指控在战斗状态下滥用权力（《刑法》第451（3）条）。哈萨克斯坦总统托卡耶夫曾表示，穆拉特·别克塔诺夫在哈萨克斯坦动荡时期没有表现出指挥才能。

目前，这位前国防部长正在位于阿拜州的最高级别监狱中服刑。

2022年1月19日，中将鲁斯兰·贾克斯勒科夫正式就任哈萨克斯坦国防部部长。

贾克斯勒科夫1966年出生于阿拉木图。1987 年毕业于阿拉木图科涅夫高等军事指挥学校，主修指挥战术。1996年毕业于伏龙芝军事学院，主修指挥作战战术军事情报。 2004年，他在俄罗斯联邦总参谋部军事学院完成了国家军事安全领域的高等学术课程。在担任国防部长之前，他曾担任内务部副部长和国民警卫队总司令。

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鲁斯兰·贾克斯勒科夫担任部长期间，恰逢俄罗斯和乌克兰关系紧张。哈萨克斯坦部长在有关俄乌冲突的问题上坚定地表示，在集体安全条约组织框架内，哈萨克斯坦军队不会被部署在俄罗斯和乌克兰边境地区。

贾克斯勒科夫任内强调征召适龄公民服兵役、提高军人收入和地位，以及为军人提供接受高等教育的机会等问题。他还积极支持哈萨克斯坦军人参与联合国特派团的工作。

今年，哈萨克斯坦将在上合组织和集体安全条约组织主席国框架内举办包括国际级别活动在内的大型培训活动。此外，今年发生了80年一遇的严重洪水灾害，军队人员积极投入抗洪救灾。

在今年全球火力专家对军事实力水平的评级中，哈萨克斯坦在145个国家中排名第58位。该评级考虑了 60 条不同的标准。其中包括军事单位的数量和人力资源、资金和技术装备。去年，哈萨克斯坦在这一排名中排名第 63 位。

【编译：木合塔尔·木拉提】