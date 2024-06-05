“卡拉姆卡斯-田吉兹”和“哈扎尔”油气田开发项目即将启动

该项目由哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）与俄罗斯卢克石油公司（Lukoil）共同实施，双方各持50%股份。两家公司已签署项目协议，并成立了合资企业“卡拉姆卡斯-哈扎尔运营公司”作为项目运营商。

根据计划，哈萨克斯坦造船厂将于2026年开始建造海上平台，以尽快启动“卡拉姆卡斯-田吉兹”油田的生产作业。预计该项目将吸引超过60亿美元的直接投资，并在开发阶段创造约2000个新的就业岗位，运营阶段将创造约300个就业岗位。

这一大型项目有望显著提升哈萨克斯坦的经济潜力。此外，该项目还将为培养符合国际标准的专业人才铺平道路，创造新的就业机会，并对社会经济发展产生积极的乘数效应。

“卡拉姆卡斯-田吉兹”油田位于里海东北部中部，距离海岸64公里。“哈扎尔”油田则位于“卡拉姆卡斯-田吉兹”以南30公里处，距离波兹阿莎半岛西北65公里。

【编译：阿遥】