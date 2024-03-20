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17:40, 20 三月 2024 | GMT +6
托卡耶夫总统飞抵阿拉木图 将出席纳乌鲁兹庆祝活动
Photo: Akorda
（
哈萨克国际通讯社讯
）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日下午飞抵阿拉木图市。
工作视察期间，总统将出席在阿拉木图市举行的纳乌鲁兹节日庆祝活动。
Photo: Akorda
Photo: Akorda
标签:
哈萨克斯坦
阿拉木图
总统
编译
Мұхтар Қалимоллаұлы
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