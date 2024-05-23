屡次突破气象观测纪录 哈萨克斯坦经历“最热四月”

4月份，哈萨克斯坦多地气温创下了历史新高。举例来说，阿克套气象站在19日记录到绝对最高气温达到了30.1摄氏度，超越了2014年的30摄氏度纪录；阔克舍套气象站在20日的最高气温达到了26.3摄氏度，打破了2020年的24.2摄氏度纪录；库斯塔奈气象站在21日的最高气温达到了29.3摄氏度，超越了1982年的27.2摄氏度纪录；彼得罗巴甫尔气象站在22日的最高气温达到了28.0摄氏度，超越了1982年的25.0摄氏度纪录。

4月下旬，哈萨克斯坦大部分地区仍然处于高温状态，再次出现多地打破气温纪录的情况。举例来说，阿克套在21日的最高气温达到了31.5摄氏度，超越了1975年的29.0摄氏度纪录；彼得罗巴甫尔在21日的最高气温达到了28.8摄氏度，打破了1982年的26.9摄氏度纪录；阿特劳在22日的最高气温达到了31.2摄氏度，超越了2012年的29.5摄氏度纪录；乌拉尔在22日的最高气温达到了28.4摄氏度，超越了1967年的27.8摄氏度纪录；杰兹卡兹甘在22日的最高气温达到了27.7摄氏度，超越了2023年的26.1摄氏度纪录；阿克套在27日的最高气温达到了30.7摄氏度，超越了1989年的27.3摄氏度纪录。

4月末，受北方冷空气影响，哈萨克斯坦东部部分地区气温骤降，夜间最低气温降至零下1至零下10摄氏度。

总的来说，在四月份，全国大部分地区降水偏少，但也有部分地区出现了强降雨情况。例如，24日，阿克托别州新亚历山德罗夫斯克气象站降下了25毫米的大雨，略高于往年的23毫米正常值；25日，克孜勒奥尔达州咸海气象站也迎来了24毫米的降雨，接近了当月14毫米的正常值的两倍。

本月10日，世界气象组织援引欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局的报告说，全球刚刚经历了有记录以来的最热4月，全球单月平均气温已连续11个月刷新同期最高值。这份报告指出，在厄尔尼诺现象以及人类活动产生的温室气体对全球变暖的推动作用下，创纪录的气温持续时间延长。根据哥白尼气候变化服务局数据，今年4月，全球平均地表气温达15.03摄氏度，刷新2016年4月创下的14.89摄氏度纪录，比工业化前(1850年至1900年)同期平均气温高1.58摄氏度。

【编译：阿遥】