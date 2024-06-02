传感器故障 印度德里地区高温纪录闹乌龙

印度地球科学部长基伦·里吉朱说，印度气象局调查发现，“传感器存在3摄氏度误差”。

里吉朱当天下午在社交媒体发布关于蒙盖什布尔气温监测站高温纪录的初步调查报告，但并未给出修正后的确切温度数值。按照他的说法，“已采取纠正措施”。

印度气象局也在声明中说，由于传感器故障，蒙盖什布尔气温监测站记录的最高温度有误。

5月29日，蒙盖什布尔气温监测站记录到52.9摄氏度高温。如果数据属实，就创下德里地区最高气温纪录。然而，气象局怀疑读数不准，从而开始调查。

初步调查报告还提到，首都新德里先前记录到的最高气温为48.4摄氏度，出现在1998年5月26日。

在德里地区另外两座气温监测站，5月29日分别记录到49摄氏度和49.1摄氏度高温。按照印度气象局的说法，已经对这两座气温监测站进行检查，没有发现传感器故障。

印度有气象记录以来的最高气温是51摄氏度，2016年5月出现在西部拉贾斯坦邦的珀洛迪。