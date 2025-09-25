阿斯塔纳旅游热度攀升 半年接待游客超75万人次

阿斯塔纳市投资和企业发展局数据显示，2025年上半年，首都共接待游客约75万人次，同比增长9%。其中，外国游客约18万人次，主要来自俄罗斯、中国、土耳其、美国和德国。

Astana Tourism旅游发展中心主任阿尔乔姆·克瓦舒克表示，阿斯塔纳正逐步成为集文化、体育、医疗和创新于一体的平台，各国游客和国际合作伙伴对这里的兴趣不断增长。

目前，阿斯塔纳拥有100多处旅游景点，包括博物馆、剧院、画廊、宗教场所和体育设施。与此同时，旅游线路的开发也在加快。首都已建立涵盖100多条线路的注册系统，内容包括主题游、城市观光和私人定制游。

在人才培养方面，今年已有50名专业导游在哈萨克斯坦大清真寺接受培训并获得认证。此外，20人专门接受中文培训，以便更好地服务中国游客。

阿斯塔纳的商务、会展和医疗旅游发展迅速。2024年举办了128场大型国际活动，2025年计划举办超过200场，其中包括第89届国际图联世界图书馆与信息大会、阿斯塔纳国际论坛以及第10届神经外科学会国际大会等。

近期举办的詹妮弗·洛佩兹演唱会凸显了阿斯塔纳作为文化中心的地位——该活动吸引了超过3万名观众，其中1万人来自国外。9月21日举行的后街男孩演唱会也成为今年最受欢迎的活动之一，吸引了来自45个国家的1.2万名游客。

此外，教育旅游发展势头良好。今年年底前，超过12,500名中小学生和大学生将参加职业导向的游览活动，拓展知识并探索未来的专业选择。

高尔夫旅游则成为阿斯塔纳旅游的新亮点。首都首次将其国际高尔夫球场作为旅游产品向外推广。

【编译：阿遥】