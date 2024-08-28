强台风“珊珊”逼近 日本发布紧急警报

路透社报道，“珊珊”（Shanshan）被归类为“非常强”的台风，每秒风力50米，每秒阵风可达70米，航空公司和铁路运营商为此取消了未来几天的部分服务。

日本气象厅说：“鉴于预报的强风、巨浪和涨潮目前尚未出现，必须高度警惕。”

气象厅说，“珊珊”预计将在未来几天袭击日本西南部九州岛，并在周末前后逼近中部和东部地区包括首都东京。

当局已向九州鹿儿岛县、中部爱知县，以及静冈县的80多万居民发布疏散命令。

丰田汽车总部所在地爱知县，一栋房子在暴雨中倒塌，两人下落不明。日本放送协会（NHK）说，有三人在倒塌的房子中被救出。

丰田说，在日本的全部14个厂房从星期三晚到星期四上午（8月28日晚至29日上午）停运。

台风“珊珊”是继台风“安比”（Ampil）肆虐日本后的又一场恶劣风灾，上周“安比”导致多处停电，大量民众离家避难。

全日空航空公司（ANA）8月28日至30日，将取消从日本西南部起飞或降落的210多个国内航班，约1万8400名乘客将受影响。日本航空公司（JAL）说，至8月29日将取消170个国内航班。

全日空和日航合计暂停10个国际航班。