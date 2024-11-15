加沙： 以色列战争策略继续受到谴责，援助物资仍无法送达北部地区

联合国人道协调厅提供的最新消息称，仅在过去两天内，“向加沙北部被围困地区运送救生援助物资的六次尝试均受到阻止”。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处发言人瓦特里奇表示，在加沙北部，人们被困在居民楼里，躲避周围正在进行的军事行动，他们的食物基本告罄。人们描述，在街道上可以看到尸体，有时需要赶着驴车将伤者或是患者送往医院进行紧急治疗。

几乎所有加沙人都被迫迁移

人道协调厅表示，加沙地带约 79% 的地区仍在执行撤离令。巴勒斯坦人继续被疏散到加沙南部缺乏基本基础设施和基本服务的地区。

加沙卫生当局提供的最新数据显示，自2023年10月7日以来，至少有4万3736人在以色列的军事袭击中丧生，此外还有1万3370人受伤，而在过去24小时内就有24名巴勒斯坦人丧生，112人受伤。

相当于两枚核弹

“调查以色列侵害占领区巴勒斯坦人民和其他阿拉伯人人权的行为特别委员会”周四发表的一份报告显示，从 2023 年10月到 2024 年初，加沙已遭到约 2.5 万吨爆炸物的袭击，相当于两枚核弹的威力。

报告认为，由此造成的大规模破坏“符合种族灭绝的特征”，并将影响加沙人几代人的健康。

报告指出，以色列军方使用人工智能辅助瞄准，极少有人监督，再加上重磅炸弹，突出表明以色列无视其区分平民和战斗人员的义务，也无视应采取充分保障措施防止平民死亡的义务。

饥饿成为战争手段

委员会认为，以色列不顾联合国的一再呼吁、国际法院具有约束力的命令和安理会的决议，对加沙进行围困，阻碍人道主义援助，同时有针对性地袭击和杀害平民和援助人员，蓄意造成死亡、饥饿和严重伤害，将饥饿作为一种战争手段，对巴勒斯坦人民实施集体惩罚。

巴勒斯坦妇女受到嘲弄和羞辱

委员会称，在加沙当地，以色列士兵还“对包括妇女和儿童在内的巴勒斯坦人存在非人化、残忍和侮辱性的行为”。以色列军队成员在社交媒体上分享巴勒斯坦妇女的照片，“对其进行嘲弄、羞辱和侮辱”。

“调查以色列侵害占领区巴勒斯坦人民和其他阿拉伯人人权的行为特别委员会”由联合国大会于 1968 年 12 月设立，旨在审查被占领的叙利亚戈兰、西岸（包括东耶路撒冷）和加沙地带的人权状况。

委员会成员国--马来西亚、塞内加尔和斯里兰卡--呼吁以色列和巴勒斯坦武装团体 “紧急同意持久停火，释放所有人质和被任意拘留者”，允许红十字国际委员会不受限制地探视被拘留者，并开放所有边境口岸，允许救生人道主义援助大规模进入加沙。

结束针对近东救济工程处的抹黑运动

委员会还谴责了针对联合国巴勒斯坦难民机构近东救济工程处的“持续抹黑运动”，并对 “蓄意压制”有关加沙冲突的报道表示关切。委员会说，以色列“不断升级的媒体审查 ”以及“压制异议和针对记者”是“蓄意阻挠全球获取信息的努力”。

委员会认为，与煽动暴力侵害巴勒斯坦人的帖子相比，社交媒体公司“不成比例地删除了‘支持巴勒斯坦的内容’”。