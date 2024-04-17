哈萨克斯坦议员代表团访美 与美国政界人士交流立法经验

据外交部新闻处透露，访问期间，哈方代表团深入了解美国立法体系运作特点、联邦制机制以及国会研究活动的作用。

代表团与美国众议员吉米·帕内塔、汤姆·苏奥齐和戴林·拉胡德等政界人士进行会谈，就哈萨克斯坦优先关切的问题进行探讨，并就推动托卡耶夫总统发起民主议程立法工作交流意见。

美国议员向代表团成员介绍了美国国会的工作情况，并表示愿意继续为两国议会间合作发展提供支持。

代表团在美国华盛顿的访问活动以国会大厦正式招待会上圆满结束。哈萨克斯坦、亚美尼亚和格鲁吉亚代表团成员受到“开放世界”项目执行董事简·萨尔古斯、众议员罗伯特·阿德霍尔特和弗兰克·帕洛内以及上述三国驻美大使的热烈欢迎。

哈萨克斯坦驻美国大使叶尔詹·阿什克巴耶夫在致辞中强调了加强两国立法机构相互理解和合作的重要性。

“开放世界”项目由“开放世界”领导力中心管理，自2008年起在哈萨克斯坦实施。该计划旨在为来自不同国家的政治和社会活动人士访问美国、交流经验，与美国政治、经济、教育和文化界杰出人物建立联系提供便利。

【编译：阿遥】