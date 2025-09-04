哈萨克斯坦参议院批准哈土投资保护协议 深化战略伙伴关系

参议员阿曼格勒德·努格马诺夫在报告中表示，该协议不仅是国际合作领域的常规文件，更是哈萨克斯坦与土库曼斯坦作为兄弟国家深化战略伙伴关系的重要一步。协议旨在为投资者创造开放、稳定、可预测的环境，拓展长期经济合作，同时巩固两国人民间的信任与相互理解。

努格马诺夫指出，该协议为经济各领域的投资活动提供支持与保护，是两国首次在国家间层面为商业界确立明确保障与义务的重要法律文件。协议明确了国际仲裁准入及对外国投资的公平对待等关键内容。

他强调，哈萨克斯坦与土库曼斯坦不仅是邻国，更因共同历史根源、统一文化与精神纽带紧密相连。土库曼斯坦以其丰富的文化、坚持维护民族特性、尊老爱幼、传承传统及以民族价值观教育年轻一代而自豪。该国在国家层面保护并推广传统服饰文化，保持与祖先遗产的活态联系，成为文化主权的典范。与这样的国家深化合作是哈萨克斯坦的自觉选择，不仅带来经济效益，更促进精神层面的靠近与共同传承文化财富。

协议特别突出了能源领域合作。哈萨克斯坦表达了积极参与土库曼斯坦天然气凝析油田开发及管道基础设施扩展项目的意愿。努格马诺夫提到，哈萨克斯坦“QazaqGaz”公司与土库曼斯坦“土库曼天然气”国有公司签署的天然气领域合作协议，不仅助力两国经济，还为区域能源安全及双边关系深化开辟了“黄金桥梁”。

参议员认为，批准该协议是一项及时且深思熟虑的战略决定，不仅基于互利，还植根于深厚的文化与精神价值，彰显了两国兄弟情谊。

【编译：木合塔尔·木拉提】