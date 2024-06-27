“哈萨克斯坦-中国”地方合作论坛签署总额超6亿美元的合作协议

消息称，来自哈萨克斯坦17个地区的大型企业和中国27个地区企业代表出席了论坛。

朱曼哈林指出，中国是哈萨克斯坦第四大投资来源国家。

-哈中深入开展地区间合作创造了一切条件。同时，投资合作新机遇潜力巨大。-他说。

Фото: ҚР Үкіметі

论坛框架下，双方签署了总价值达6.291亿美元的17项协议。其中包括：阿拉木图州于中国特变电工（TBEA）公司之间的关于建设和改造10个变电站和输电线路、建设电气设备制造厂的协议；3项葵花油供应协议，以及Qazaq Camel有限公司和新疆华垦乳业集团有限责任公司之间的骆驼奶粉供应协议。

当天，第八届中国—亚欧博览会在乌鲁木齐拉开帷幕。乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦政府首脑，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦政府副总理出席了开幕仪式。

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哈萨克斯坦副总理在博览会开幕式上发表讲话时表示，哈中合作关系“黄金30周年” 新篇章确立了新的宏伟目标。他指出，其中之一是将双边贸易额增加到1000亿美元。

哈萨克斯坦国家馆总面积达260平方米，成为本届博览会最大展馆之一，将展出国内42家企业的出口商品。哈萨克斯坦馆的主办方是Qaztrade贸易政策发展中心。

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【编译：小穆】