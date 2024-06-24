奇姆肯特-中国企业B2B经贸论坛在西安举行

活动框架内，奇姆肯特市约20家企业与30多家中国企业代表举行了B2B会议，涉及医疗、IT、电气设备生产、建材、冶金、食品和农产、教育、餐饮等领域。

奇姆肯特市市长哈比特·斯兹德阔夫参会并发言。

他表示，奇姆肯特是哈萨克斯坦人口排名第三、面积排名第一的城市，是国家重要的交通枢纽，全国工业潜力集中于此。去年，哈萨克斯坦总统哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和中国国家主席习近平签署了有关奇姆肯特市和西安市之间缔结兄弟关系协议。

市长还表示，奇姆肯特市政府将为投资者提供一切必要的支持。

在会上，中国企业代表表示有兴趣在食品生产、物流、工程、医疗和医药领域开展合作。奇姆肯特企业则强调了在冶金、物流、制浆造纸、食品工业、工程等领域开展合作的潜力。 根据会议结果，双方以B2B 形式签署了合作备忘录和协议。

具体来说 ，“Invest Shymkent”有限合伙企业与“中哈企业联盟委员会”、“KazFerroGroup”公司与“山西河南新型冶金装备”公司签署了谅解备忘录， “LTP - JT food Expert” 公司与“西安港通天下电子商贸”公司签署了有关在餐饮领域设立合资企业，而“KazBioTech”公司与“阿拉山口市浩宇”贸易公司签署了有关植物油供应的合作协议。

Фото: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

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【编译：达娜】