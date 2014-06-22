中国国奥0-1不敌10人乌兹别克斯坦

哈通社阿斯塔纳6月22日电，据人民网报道，就在巴西世界杯进行期间，中国国奥队昨天下午在中国昆山与来访的乌兹别克斯坦U22队进行了一场热身赛。不过中国国奥队在多一人的情况下，仍被对手通过一次反击打破场上僵局，从而以0比1败北。客队主帅马克苏多夫赛后也评价说，中国队进球机会把握能力有待提高。

傅博执教的中国国奥队实际也是U22国家男足，目前这支球队正在全力备战亚运会。虽然目前正值巴西世界杯进行期间，中国足协为了提升球队的实战能力，仍为他们安排了6月份的两场热身赛，而对手就是冲击里约奥运会的竞争对手之一--乌兹别克斯坦U22队。昨天，中国国奥队主帅傅博派上了除廖力生、李昂等国脚在内的全部适龄精英，而这个阵容也被傅博形容为仁川亚运会中国队的准主力阵容。不过昆山的雨水让现场的草坪有些泥泞，这也客观上限制了中国国奥队技术发挥，双方身体的比拼强于技战术的较量。第40分钟，客队萨尔多粗蛮踢倒廖均健，这险些引起双方冲突，萨尔多被红牌逐场，但拥有控球优势的中国国奥队，似乎找不到破解对方密集防守的好办法。

第67分钟，乌兹别克斯坦队组织了一次有效反击，在中国队门将叶尔杰提后退摘球脱手后，谢尔盖耶夫头球打破场上僵局。此后中国队发动了潮水般的攻势，终因攻击队员不给力而没能追平比分。 傅博赛后坦言，"破密集防守是世界级课题，对国家队也一样。本次集训是今年人员最整齐的一次，像刘彬彬、吴兴涵、常飞亚等都重新回到球队，他们的特点都是有速度，我们也希望发挥出这个特点，包括将刘彬彬放在右后卫的位置，也是希望他通过后排进攻持续给对手施加压力，可惜我们缺少解决问题的最后一击。"