哈萨克斯坦新冠肺炎病例日增长率为0.1%

哈通社/努尔苏丹/9月10日 – 哈萨克斯坦政府副总理托赫詹诺夫10日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上表示，目前哈萨克斯坦的新冠肺炎（COVID-19）新病例日增长率为0.1%。

«哈萨克斯坦的流行病情况已经稳定，病患数量的日增长率为0.1%。昨日新增了86例COVID-19确诊病例。从今年7月5日起，医院病床的使用率下降了6倍，因冠状病毒疫情而呼叫医疗救助的数量下降了5倍。99%的患者已经康复，并回到了家中。这些成果证明我们选择了抗击新冠疫情的正确道路。» 托赫詹诺夫在发布会上说。

总理还在发布会上谈到了目前全球疫情形势。

«威胁依然没有消散。每天，全球范围内仍有25万新的病例出现，死亡人数日均5000余。意大利、法国、德国、奥地利、西班牙、英国、土耳其呈现增长趋势。与哈萨克斯坦相邻的独联体国家也面临着相应的问题，俄罗斯目前的病例日增率为0.5%，乌兹别克斯坦为0.9%，塔吉克斯坦为0.4%。我们与这些国家有着紧密的联系。»托赫詹诺夫说。

值得一提的是，哈萨克斯坦截止前累计的新冠肺炎确诊患者总数为106584人，其中100248人已经康复出院，1634人病逝。

自8月1日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有28575例，其中317例病逝，6605例康复。

【编译：木合塔尔·木拉提】