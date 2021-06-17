哈萨克斯坦全国公路总里程同比增长0.1%

哈通社/努尔苏丹/6月17日—据finprom.kz网站报道，2021年年初至今，哈萨克斯坦全国公路总里程达9.58万公里，同比增长0.1%。

其中国道里程为2.49万公里，州级公路里程3.21万公里，区级公路里程3.88万公里。

全国一级公路里程达3100公里，二级公路里程达6300公里，三级公路里程达2800公里，四级公路里程达4.66万公里，五级公路里程达1.17万公里。

按地区计算，全国最长公路位于东哈州，总长达1.2万公里。其次是阿拉木图州（9600公里）和库斯塔奈州（9300公里）。而最短公路位于曼格斯套州（3000公里）。

值得一提的是，2021年1-4月，我国在公路建设领域的固定资产投资额达397亿坚戈。

其中205亿坚戈（占总金额的52.1%）来自阿拉木图州，其次为阿克托别州（88亿坚戈）和卡拉干达州（37亿坚戈）。

据工业和基础设施发展部数据显示， 年初至今，我国4条收费高速公路收入达23亿坚戈，2020年全年这一金额为57亿坚戈，这些公路的所收费用将全部用于道路养护。

【编译：达娜】