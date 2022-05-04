哈通社/努尔苏丹/5月4日 – 哈萨克斯坦贫困人口总数同比下降0.1%。

根据哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局官方消息，2021年哈萨克斯坦低收入群体数量最多的地区是突厥斯坦州（9.8%）和曼格斯套州（8.6%）。

而在去年低收入群体在常住人口中占比最少的地区是首都努尔苏丹市（2.2%）。

阿拉木图市在排行榜中位居中央区域，该地区的低收入群体占比为5.2%。

统计显示，2021年全国范围内，哈萨克斯坦低收入群体，即收入低于最低生活保障标准的家庭在总人口数中的比重由5.3%下降至5.2%。

国家统计局指出，城乡居民之间的收入仍存在着较大的差异。

在城市人口中，收入低于最低生活水平的家庭占比为3.8%，而在乡村地区，收入低于最低生活水平的家庭在人口中的比重则达到了7.2%。

在2021年，城乡之间最高收入与最低收入之间差异最大的地区是阿特劳州（差异达9.1倍）和曼格斯套州（4.3倍）。

国家统计局劳动统计与生活水平司司长娜塔莉亚·贝洛诺索娃表示，2021年哈萨克斯坦人均最低生活保障标准为37 266坚戈。不过她同时指出，部分地区的统计标准与全国平均标准会有一定的差异。

【编译：木合塔尔·木拉提】