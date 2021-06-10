央行：到今年年底通货膨胀可能会超出目标范围 0.4%~0.5%

哈通社/努尔苏丹/6月10日--央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫在10日召开的政府例行工作会议上表示，到 2021 年底，通货膨胀可能会超出目标范围 0.4-0.5%。

行长表示，在今年年初的略稳定之后，5 月份的通胀率呈加速至 7.2%的趋势。非食品商品和付费服务价格大幅上涨。在烘焙产品、肉类、水果和蔬菜价格的放缓框架下，食品通胀率已从 9.8% 放缓至 9.3%。

行长指出，尽管通货紧缩，但一些商品市场的价格在持续上涨。

多萨耶夫介绍说，由于服装和鞋类价格上涨至 5.9%，汽油价格上涨至 12.7%，非食品通胀已从 6.4% 加速至 6.7%。隔离限制措施的逐步放宽框架下，需求逐渐增加。电价上涨，以及个别服务价格的上涨导致通货膨胀率从 4.1% 加速至 5.1%。

“鉴于汽油价格大幅上涨、电价上涨、财政刺激力度加大，以及高通胀预期，根据我们的最新预测，到2021年底，通胀可能比目标区间高0.4%~0.5%。2022年，我们预计内部通胀因素的影响将消退，外部通胀压力减弱。 因此，通货膨胀目标走廊将维持在4~6%的区间。 ”他说。

考虑到上述因素，哈萨克斯坦中央银行于6月7日宣布，基准利率维持9%不变。

【编译：阿依波塔】





