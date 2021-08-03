哈萨克斯坦银行业贷款余额环比增长0.5%

哈通社/努尔苏丹/8月3日 -- 据哈萨克斯坦央行发布数据，截至2021年6月底，哈银行业贷款余额15.722万亿坚戈（合370.4亿美元），环比增长0.5%。其中，法人贷款余额7.169万亿坚戈，下降3.5%；自然人贷款余额8.552万亿坚戈，增长4.2%。

统计期内，本币贷款余额13.793万亿坚戈，增长1.2%，占总贷款余额87.7%。其中，法人本币贷款余额下降3.3%；自然人本币贷款余额增长4.2%。外汇贷款余额1.929万亿坚戈，下降4.2%。其中，法人外汇贷款余额下降4.1%，自然人外汇贷款余额下降10.7%。

从贷款期限看，长期贷款余额13.458万亿坚戈，增长0.3%；短期贷款余额2.264万亿坚戈，增长1.6%。小型企业贷款余额2.725万亿坚戈，下降3.6%，占贷款总余额17.3%。从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比30.1%）、商贸（21.4%）、建筑（7.1%）和交通（6%）。

2021年6月，非银行法人本币贷款平均利率为11.6%，上年同期为11%；自然人本币贷款平均利率为16.6%，上年同期为16.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】