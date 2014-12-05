007电影公布新片名Spectre

哈通社阿斯塔纳12月5日电，据BBC报道，第24部007系列电影的制片人正式宣布，新片将是Spectre（《魔高一丈》）。

导演萨姆•门德斯在英国白金汉郡的松林制片厂举行发布会，为全球观众揭幕新一集007电影片名和演员阵容，这部新片也将于下周一在此开机拍摄。 丹尼尔•克雷格将第四次出演007的主角詹姆斯•邦德。这部新片将于2015年10月23日在英国发行上映。 出演这部新片的其它明星也在发布会上宣布，包括《神探夏洛克》中的安德鲁•斯科特；《银河护卫队》中的戴夫•巴蒂斯塔。 意大利女星莫妮卡•贝鲁奇和法国女星蕾雅•瑟杜将在新一集影片中任"邦女郎"。 获得过奥斯卡奖的影星克里斯托弗•瓦尔兹将加盟新片，曾出演过去007系列角色的著名影星拉尔夫•费因斯、本•威士、娜奥米•哈里斯、罗里•金尼尔也将在新片中出演不同角色，他们都参加了发布会。 影史长青树 Spectre是英文反谍报、恐怖主义、复仇和敲诈特别高手的缩写，它是007系列作者伊安•弗莱明的原著小说中的一个虚构的国际性犯罪集团的名称，其首脑贝洛福则是主角詹姆斯•邦德的最终敌人。 这个名字曾在60年代的007系列电影中出现过，但后来因为版权官司一直没再使用，直到最近才解决了有关法律争议。 周四的发布会还展示了下部电影中007的座驾阿斯顿•马丁DB10型跑车。007的主角从1964年的007系列片《金手指》开始，一直就把阿斯顿•马丁作为"座骑"。 007电影是电影史上时间最长、最风靡全球的系列，自从第一部影片1962年10月5日上映后，到目前已经52年。2012年上映的第23部007电影《天降杀机》（Skyfall）在70个国家和地区取得首周票房冠军，全球票房超过11亿美元，也是首个破1亿英镑票房纪录的英国影史票房冠军。