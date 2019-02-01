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20:29, 01 二月 2019 | GMT +6
1月哈萨克斯坦通货膨胀率为0.5%
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哈通社/阿斯塔纳/2月1日 -- 据国家经济部统计委员会消息，2019年1月哈萨克斯坦通货膨胀率为0.5%。
数据显示，1月份，哈萨克斯坦食品价格上涨1.3%，非食品商品价格上涨0.3%，对居民提供的收费服务费用下降0.2%。
【编译：小穆】
标签:
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