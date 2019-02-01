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    20:29, 01 二月 2019 | GMT +6

    1月哈萨克斯坦通货膨胀率为0.5%

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    哈通社/阿斯塔纳/2月1日 -- 据国家经济部统计委员会消息，2019年1月哈萨克斯坦通货膨胀率为0.5%。

    数据显示，1月份，哈萨克斯坦食品价格上涨1.3%，非食品商品价格上涨0.3%，对居民提供的收费服务费用下降0.2%。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 通货膨胀 统计 经济 国家经济部 黄金储备
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