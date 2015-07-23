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    09:54, 23 七月份 2015 | GMT +6

    高盛预测金价将跌破每盎司1,000美元

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    哈通社阿斯塔纳7月23日电 据华尔街日报网23日报道，金价走势可能每况愈下。

    这种贵金属的价格料连续第10个交易日下跌，为1996年以来最长连跌走势。高盛集团(Goldman Sachs)商品部主管Jeffrey Currie周二预测，金价将在逾六年来首次跌破每盎司1,000美元。

    投资者似乎也在一段时间之前就已对金价走势下了定夺。美国商品期货交易委员会(简称CFTC)上周五发布的数据显示，对冲基金和基金经理持有的黄金空头头寸多于多头头寸，为2006年来首见。

    部分人士认为，现在正是买进黄金的时候，因市场几乎一致看空金价。但许多投资者指出，10年前金价位于每盎司400美元左右，因此在美元持续走强且对于美联储的加息预期愈来愈强烈之际，金价可能还有更多回跌空间。

    尽管希腊债务危机于本月稍早达到最紧张态势，经常在经济不确定性时期被视为安全港湾的黄金价格却继续下跌，进一步证明市场参与者对该金属兴趣缺缺。

    掌管51亿美元资金的Deltec投资长Atul Lele说，黄金是最后一个即将破灭的资产泡沫之一。

    标签:
    国际 黄金储备
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