全球新冠累计确诊病例超1.03亿例

哈通社/努尔苏丹/2月1日--Worldometer网站发布的实时统计数据显示，截至努尔苏丹时间2月1日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例103478424例，累计死亡病例2236284例。

全球单日新增确诊病例412542例，新增死亡病例9411例。

数据显示，美国、巴西、法国、英国、俄罗斯是新增确诊病例数最多的五个国家，墨西哥、美国、英国、巴西、俄罗斯是新增死亡病例数最多的五个国家。

其中，美国累计确诊新冠肺炎病例26751925例，累计死亡病例451758例。与前一日同一时间数据相比，美国新增确诊病例120614例，新增死亡病例1848例。

根据英国政府1月31日发布的数据，英国当天新增新冠确诊病例21088例，累计确诊病例3817176例；新增死亡病例587例，累计死亡病例106158例。

截至当地时间1月31日，巴西单日新增新冠肺炎确诊病例27756例，累计确诊9204731例，新增死亡病例559例，累计死亡224504人。

此外，根据早前报道，截至2月1日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 187 970人，累计治愈出院人数达168 768人。