世界杯:墨西哥队1-0领先喀麦隆

哈通社阿斯塔纳6月13日电，2014年巴西世界杯A组第二场比赛在纳塔尔沙丘体育场进行，对阵双方是中北美劲旅墨西哥队与非洲雄狮喀麦隆队。比赛进行到第61分钟时，墨西哥队终于收获了一粒宝贵的进球，多斯桑托斯射门被门将封出，佩拉尔塔拍马杀到补射破门，帮助球队以1-0领先喀麦隆队。目前场上比分：墨西哥队1-0喀麦隆队。