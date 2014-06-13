查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
23:30, 13 六月 2014 | GMT +6
世界杯:墨西哥队1-0领先喀麦隆
None
哈通社阿斯塔纳6月13日电，2014年巴西世界杯A组第二场比赛在纳塔尔沙丘体育场进行，对阵双方是中北美劲旅墨西哥队与非洲雄狮喀麦隆队。比赛进行到第61分钟时，墨西哥队终于收获了一粒宝贵的进球，多斯桑托斯射门被门将封出，佩拉尔塔拍马杀到补射破门，帮助球队以1-0领先喀麦隆队。目前场上比分：墨西哥队1-0喀麦隆队。
标签:
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!