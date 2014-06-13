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    23:30, 13 六月 2014 | GMT +6

    世界杯:墨西哥队1-0领先喀麦隆

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    哈通社阿斯塔纳6月13日电，2014年巴西世界杯A组第二场比赛在纳塔尔沙丘体育场进行，对阵双方是中北美劲旅墨西哥队与非洲雄狮喀麦隆队。比赛进行到第61分钟时，墨西哥队终于收获了一粒宝贵的进球，多斯桑托斯射门被门将封出，佩拉尔塔拍马杀到补射破门，帮助球队以1-0领先喀麦隆队。目前场上比分：墨西哥队1-0喀麦隆队。

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