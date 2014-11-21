巴甫洛达尔州将在工业创新发展第二阶段实现总价值1.1万亿坚戈的19个项目

哈通社阿斯塔纳11月21日电，巴甫洛达尔州州长哈纳特•波兹姆巴耶夫今日在国家新闻发布中心举行新闻发布会，介绍该州经济社会发展情况和未来规划。

据波兹姆巴耶夫介绍，巴甫洛达尔州作为哈萨克斯坦重要的工业区之一，工业产业在州经济中占有举足轻重的地位，占州GDP比重为40%，而贸易和交通占州GDP 13%，建筑业占州GDP 4.3%，农业仅占州GDP的4%。目前，巴甫洛达尔州共有1千多家企业从事工业生产，为全州提供了35%的就业岗位。

波兹姆巴耶夫表示，因今年经济增速放缓，为巴甫洛达尔州众多经济领域带来了不良影响。统计显示，今年前10月，巴甫洛达尔州工业产值较去年同期下降2.2%。其中，采矿业产值同比下降5.7%，制造业下降0.8%，能源产业下降3.4%。与此同时，因国内和俄罗斯市场对煤炭需求的降低，煤炭开采领域产值同比下降9.1%，电力需求也出现下降。

波兹姆巴耶夫说，为尽快消除上述负面经济影响，提高工业产值，增加就业岗位，有效落实工业创新发展规划和"光明大道"经济计划是州政府重要的工作方针。工业创新发展规划框架下，全州范围内将实现总价值为1.3万亿坚戈的87个工业项目，这将创造1万多个固定工作岗位。这些项目中，总价值为2420亿坚戈的47个项目已经投产，并创造了近4600个固定工作岗位。

波兹姆巴耶夫指出，明年开始实施的工业创新发展第二阶段将为州经济发展注入新的强劲动力。在这一阶段，巴甫洛达尔州将实现总价值为1.1万亿坚戈的19个项目。其中包括年产能为14万吨铜精矿的博兹沙阔勒采矿选矿厂，工厂将为当地提供1500个固定工作岗位。（编译：吴然）