1-11月哈萨克斯坦用电量需求增长近2%

哈通社/努尔苏丹/12月31日 -- 2019年1-11月，哈萨克斯坦全国累计发电量达967亿千瓦时，较去年同期下降0.4%。电力供应（含发电、输电和配电）行业实现产值1.4万亿坚戈，同比增长1.9%。

据能源部数据，全国正在运行的各类电站共计138座，绝大多数为私营电站，总装机容量达21673兆瓦。其中，火电占比69.7%；燃气发电占比20%；水电（不含小水电）占比9%；可再生能源发电（含小水电）占比1.3%。近5年新增装机容量2470兆瓦，较2013年增长15%，主要来自火电装机容量扩大和可再生能源电站增加。

截至2018年底，哈萨克斯坦电站设备平均寿命达32年，最老旧设备（装机容量118兆瓦，占总装机容量0.54%）运行时间已超过70年。

2019年1-11月，巴甫洛达尔州发电量最多（393亿千瓦时，占比40.6%），其次为卡拉干达州（140亿千瓦时）、东哈州（89亿千瓦时）、阿特劳州（55亿千瓦时）和曼吉斯套州（47亿千瓦时）。五地占全哈总发电量的74.8%。

统计期内，哈全国电力总需求量为948亿千瓦时，同比增长1.9%。需求量最大的地区依次为巴甫洛达尔州（175亿千万时）、卡拉干达州（163亿千瓦时）和阿拉木图州（101亿千瓦时）。随着经济发展，电力需求将持续稳定增长，预计到2030年达1360亿千瓦时，2050年达1720亿千瓦时。随着电力需求增长和部分电站老化停产，亟需新建大量发电设施。预计到2030年需新增装机容量11-12吉瓦，到2050年新增32-36吉瓦（不含可再生能源电站装机容量）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】