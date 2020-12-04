1-11月哈萨克斯坦通胀率降至6.5%

哈通社/努尔苏丹/12月4日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2020年11月，哈萨克斯坦通胀率环比增长0.9%，年初以来增长6.5%。其中，食品类商品价格上涨9.6%，非食品类商品价格上涨5.1%，有偿服务价格上涨3.8%。

11月份，价格环比上涨的食品包括葵花油（+10.7%）、蔬菜（+8.5%）、砂糖（+6.8%）、禽蛋（+4.6%）、土豆（+3.8%）、谷粒（+2.1%）、酸奶（+1.1%）、面粉（+1%）、牛奶（+0.8%）、黄油（+0.8%）、通心粉（+0.7%）、烟草（+0.6%）。价格下跌的食品包括鸡腿（-1.8%）、苹果（-1%）和小米（-0.5%）。

价格环比上涨的非食品包括汽车零配件（+1.5%）、餐具（+1.4%）、黄金珠宝（+1.2%）、洗涤剂（+1%）、家用电器（+0.9%）、服装鞋类（+0.7）、家具家居用品（+0.7%）、平板电脑（+0.6%）、药品（+0.5）、私人用品（+0.5%）、汽车（+0.5%）。价格下跌的非食品包括柴油（-2.8%）等。

有偿服务价格环比上涨的包括影院（+6.2%）、运动馆（+1.3%）、口腔服务（+1%）、洗浴（+0.9%）、公共餐饮（+0.9%）、理发及个人护理（+0.7%）。航空客运价格下降0.9%。居民热水价格上涨6.2%，集中供暖上涨4.5%，垃圾处理上涨1.6%，供水上涨0.9%，用电上涨0.5%，水处理上涨0.2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】