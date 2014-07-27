菲律宾人口突破1亿大关 成第12个人口过亿国家

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据中新社报道，菲律宾全国总人口在27日凌晨突破1亿大关，成为世界上第12个人口过亿的国家。

被菲官方人口委员会选定的"第1亿宝宝"女婴乔纳琳•森蒂诺当天凌晨0时35分在菲国首都马尼拉市的何塞•法贝拉纪念医院内诞生，体重2.8公斤，她的诞生标志着菲国正式跻身1亿人口大国俱乐部。 何塞•法贝拉纪念医院号称"宝宝工厂"，据称菲首都大马尼拉地区约20%的婴儿是在这家医院出生。"第1亿宝宝"乔纳琳•森蒂诺的父母当天带着新生的宝宝一起出席记者会，菲国人口委员会也特意在医院布置大蛋糕，庆祝"第1亿宝宝"的降生。 为迎接第1亿名菲律宾人的诞生，菲国人口委员会27日在全菲各个大区及省、市确定100名"第1亿宝宝"，由地方政府选定一名自然分娩出生时间最接近0时06分的新生儿作为当地的"第1亿宝宝"。菲国人口委员会声称首先会向这100名"第1亿宝宝"各自提供价值5000比索的礼包，今后还会在医疗、教育、生活等方面提供支持。

菲官方表示，菲律宾人口突破1亿是依据菲国统计局的人口预测数据推算得出，菲律宾每分钟有3名婴儿诞生。

另据新华网报道，菲律宾人口委员会主任胡安•佩雷斯说："这既给菲律宾带来希望，又使菲律宾面临诸多挑战。" 菲政府官员及人口专家对此喜忧参半。卫生部长恩里克•奥尼亚在接受媒体采访时说，这是一个值得欢迎的事情，希望新生儿在国家健康计划不断健全的进程中健康成长。 菲律宾计划生育和发展论坛主席本•德莱昂说，如此众多人口对国家有限的资源构成压力，许多菲律宾人不得不到国外谋生。他强调，菲政府应更多关注本国２６００万贫困人口的状况。 联合国人口基金会２６日发表的一份报告指出，难以满足健康生育，特别是自愿计划生育的需求仍然是菲律宾面临的一大问题。由于缺乏健康生育方面的知识和服务，贫困育龄妇女平均每人生育６个子女，比她们希望的数目多出２个。 报告说，在菲律宾，有１０％的女孩在１５岁至１９岁之间首次怀孕。年轻人感染艾滋病病毒人数也日益增加，新增病例中有三分之一的人年龄在１５岁至２４岁之间。 报告说，向年轻人提供教育、就业和生活技能是菲政府面临的一大挑战。