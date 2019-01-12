1月12日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/1月12日 -- 哈通社为各位读者总结1月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月12日，星期六

1月12日是阳历一年中的第12天，离全年的结束还有353（闰年则还有354）。

世界各国/地区节日

土库曼斯坦纪念日 该纪念日旨在纪念1881年保卫奥克捷佩堡抗俄战役中牺牲的战士。

印度国家青年节 印度政府于1984年决定每年1月12日为国家青年节，并于1985年开始正式庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1922年 杰特苏首个哈萨克师范学院成立。

1990年 哈萨克斯坦穆斯林宗教管理局成立。

1993年 土耳其政府正式将1993年称为"霍加•阿赫梅特•亚萨维"年。

1995年 根据总统令向哈萨克著名宇航员托合塔尔•阿吾巴克罗夫、塔勒哈特•穆萨巴耶夫授予了"人民英雄"称号以及"金星"奖章。

2002年 位于阿拉木图的社会及国家功勋人士丁姆哈梅特•阿赫梅特吾勒•库纳耶夫纪念馆正式对外开放。

2010年 哈萨克斯坦出席在伦敦举行的"教育与技术"全球论坛。

2011年 亚洲奥林匹克理事会在总部科威特市正式将亚冬会旗帜转交给哈萨克斯坦代表团。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统签署《核能利用法》。

2018年 总统签署批准关于哈萨克斯坦与土库曼斯坦战略合作伙伴关系条约。

2018年 纳扎尔巴耶夫签署批准哈萨克斯坦-土库曼斯坦国境线划分协议。

2018年 哈萨克斯坦主持召开联合国安理会非洲问题公开辩论。

【编译：冰山】