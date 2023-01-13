哈通社1月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月13日 -- 哈通社为各位读者总结1月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月13日，星期五

1月13日是阳历一年中的第13天，离全年的结束还有352（闰年则还有353）。

世界各国/地区节日

俄罗斯出版节 每年1月13日为俄罗斯出版节，该节日旨在庆祝首份俄文报纸在1703年出版发行。

立陶宛捍卫自由者日 该节日旨在纪念1991年1月抗苏军事件牺牲者。1991年1月13日苏联军队进攻维尔纽斯电视塔，该事件造成14人身亡。

泰国儿童节 第一个月的第二个星期六是泰国的儿童节。1955年10月3日，泰国举办了首个儿童节，并规定每年10月的第一个星期一为儿童节。由于每年10月正值泰国的雨季，不便于儿童参加活动，加之周一是家长们的工作时间，无法陪同孩子一起参加儿童节活动，所以，泰国政府于1964年2月5日批准了国家儿童节组委会关于更改儿童节日期的提议，并将每年一月的第2个星期六定为儿童节。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 包尔江•莫穆舍吾勒基金会正式成立并获得共和国级地位。

1993年《哈萨克斯坦共和国边境法》获得通过。

1999年 纳扎尔巴耶夫总统著作《历史浪潮》正式 以哈萨克文和俄文发行。

2004年 国家«文化遗产»项目正式实行，该项目旨在发展精神文明、教育领域以及文化遗产合理利用。

2006年 哈萨克斯坦教育和科学部儿童权利保护委员会正式成立。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统著作《哈萨克斯坦之路》德语版首发仪式在奥地利首都维也纳举行。

2012年 哈土两国外交部在安卡拉举行亚信框架下的外交部磋商会议。

2017年 哈萨克斯坦著名拳击运动员赛力克•萨皮耶夫就任大冬会运动员村村长。