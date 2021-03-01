1月份哈萨克斯坦银行业贷款余额超14万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/3月1日 —— 据央行发布的数据，截至2021年1月底，哈萨克斯坦银行业贷款余额14.595万亿坚戈，较上月环比下降0.2%。其中，法人贷款余额6.994万亿坚戈，下降1.4%；自然人贷款余额7.6万亿坚戈，增长1%。

统计期内，本币贷款余额12.760万亿坚戈，增长0.3%，占总贷款余额87.4%。其中，法人本币贷款余额下降0.8%；自然人本币贷款余额增长1%。外汇贷款余额1.834万亿坚戈，下降3.3%。其中，法人外汇贷款余额下降3.3%，自然人外汇贷款余额下降3.2%。

从贷款期限看，长期贷款余额12.509万亿坚戈，增长0.1%；短期贷款余额2.086万亿坚戈，下降2%。小型企业贷款余额2.539万亿坚戈，增长0.9%，占贷款总余额17.4%。从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比13.5%）、商贸（11.6%）、建筑（4.3%）和交通（3.1%）。

2021年1月，非银行法人本币贷款平均利率为11.5%，上年同期为12.1%；自然人本币贷款平均利率为18.5%，上年同期为19%。