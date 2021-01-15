1月15日金属、石油和坚戈价格

哈通社/努尔苏丹/1月15日--哈萨克斯坦央行发布了1月15日坚戈的官方外币汇率。

石油：据国际文传电讯社报道，基准油价在周四交易期间走低。投资者对12月份中国石油进口量下降以及冠状病毒感染数量的持续上升做出了反应。伦敦时间周四21:23，伦敦证券交易所布伦特原油3月份期货价格每桶55.59美元，比前一交易日收盘价低0.47美元（0.84％）。在纽约商品交易所（NYMEX）中，2月WTI原油期货价格为每桶52.74美元，比前一交易日低0.17美元（0.32％）。

金属：在美元走强和美国国债收益率上升的背景下，黄金价格在周四晚间下跌。截至纽芬兰标准时间（NST）21.05，纽约Comex证券交易所2月黄金期货价格下跌0.63％，或11.75美元，至每盎司黄金1843.5美元。3月白银期货价格下跌0.02％，至每盎司25.567美元。

坚戈汇率：周四，哈萨克斯坦央行确定了1月15日坚戈的官方外币汇率。根据央行的数据，1美元兑419.96坚戈，1欧元兑510.88坚戈，1英镑兑573.29坚戈，1日元兑4.04坚戈，1人民币兑64.97坚戈。

【编译：阿拉依】



