哈通社1月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月15日 -- 哈通社为各位读者总结1月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月15日，星期五

1月15日是阳历一年中的第15天，离全年的结束还有350天（闰年则还有351天）。

世界各国/地区节日

维基百科日 每年1月15日是维基人的维基纪念日。2001年的这天，在经过了五年的时间于Nupedia计划之后，维基百科开始迈向公众化。维基百科人（英语：Wikipedians），简称«维基人»，是为维基百科编写条目的人。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1725年 哈萨克人团结在阿布海尔汗帐下，收复突厥斯坦城的消息被传到了莫斯科；

1775年 扎伊赫城更名为奥拉尔；

1934年 阿尔法拉比哈萨克国立大学正式成立；

1938年 巴弗洛达尔州成立；

1965年 塞梅核试验场试爆一枚当量1040吨TNT的核弹；

1992年 古尔耶夫州和古尔耶夫市更名为阿特劳州和阿特劳市；

2008年 纳扎尔巴耶夫总统签署有关建立布拉拜专项经济开发区的法令。

2009年 阿克莫拉州叶恩别克什乡开放新旅游区；

2010年卡拉甘达州波拉沙克大学开设法学学院；

2010年 哈萨克斯坦哈巴尔电视台哈萨克语和俄语频道同时启动«家庭»计划；

2012年 纳扎尔巴耶夫总统视察在国家田径中心开设的符合国际标准的综合大楼；

2013年 电影《和谐课程》获柏林电影节大奖，同年国际展览局秘书长抵达阿斯塔纳商讨2017年阿斯塔纳世博会相关事宜。

2018年 哈萨克斯坦国立博物馆开设«精神文明的复兴»展厅展出珍贵历史文物。

2018年 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫会见率团访问的芬兰国会议员、芬兰-中亚友好小组联席主席威尔•斯金纳里。