哈通社1月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 哈通社为各位读者总结1月16日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

1月16日，星期日

1月16日是阳历一年中的第16天，离全年的结束还有349天（闰年则还有350天）。

世界各国/地区节日

甲壳虫乐队国际日 联合国教科文组织宣布将1月16日确认为甲壳虫乐队国际日。 美国国家宗教自由日 每年的1月16日是美国的国家宗教自由日，为的是纪念弗吉尼亚议会在1786年1月16日通过托马斯•杰斐逊起草的《弗吉尼亚宗教自由法令》。在宗教自由日前夕，美国总统都会发布文告，重申宗教自由对美国社会的重要性。

泰国教师节 泰国第一次举办大型的教师节活动是在1957年1月16号。泰国教育部规定把国家体育场作为教师节活动的主场地，主要纪念活动有：赠书泰国教师历史的书籍，教师节纪念书籍和物品。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 瑞典王国正式承认哈萨克斯坦独立。

1992年 独联体6国：俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌克兰、白俄罗斯和亚美尼亚在莫斯科举行会谈，签署7项协议。

2007年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署《关于组建企业家协会及保障其工作的相关措施》法令。

2007年 哈萨克斯坦总统战略研究所出版四部关于当代政治的专著。

2008年 哈萨克斯坦社科院树立著名学者阿里凯•马尔古兰的雕像。

2009年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署劳动保障和社会福利法修订案。

2013年 首任总统纳扎尔巴耶夫批准《在瑞典开设大使馆》法案。

2014年 由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆支持的经济杂志«Dis Ticaret»正式出版发行。

2014年 ТүркСат-4А通讯卫星成功自拜科努尔航天发射中心发射。

2018年 首任总统纳扎尔巴耶夫在白宫会见美国总统特朗普并发表联合声明。

2019年 «全球化时代的哈萨克斯坦现代文化»项目框架下，《哈萨克文学选集》以联合国6种工作语言出版发行。

2020年 哈萨克斯坦演员达尼亚尔·阿勒希诺夫在纽约举行的IMDb国际比赛中凭借影片《阿特拜战斗》获得了«最佳戏剧男演员»奖项提名。